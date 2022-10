Emirados Árabes Unidos investirão em tecnologia russa – oficial – CMIO

Os Emirados Árabes Unidos desejam investir em empresas russas de alta tecnologia e sediar seus escritórios de representação, disse o vice-ministro da Economia, Abdullah Ahmad Al Saleh, nesta sexta-feira.

Falando no fórum Made in Russia, ele observou que as empresas de tecnologia russas que ele visitou demonstraram um alto nível de desenvolvimento. “Eles ofereceram uma série de invenções e novas tecnologias nas quais gostaríamos de investir e também gostaríamos de ter sua sede em nosso país”. ele disse, acrescentando que é importante promover start-ups.

Al Saleh pediu cooperação mútua entre os dois países em áreas como espaço, medicina e energia verde, destacando em particular a experiência da Rússia em tecnologia espacial.

Ele também delineou outros planos para desenvolver projetos conjuntos, dizendo que “estamos trabalhando nas áreas de energia renovável, [projects] relacionados à economia verde, e também desenvolvendo negócios nos setores médico e farmacêutico. Também há planos para estabelecer cooperação em telemedicina.”

Apesar de seus laços estreitos com os EUA, os Emirados Árabes Unidos têm sido cautelosos em suas críticas à Rússia e, ao contrário dos EUA e da UE, não impuseram fortes restrições ao país.

Na semana passada, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com seu colega dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em São Petersburgo. Os líderes expressaram a disposição de Moscou e Abu Dhabi de desenvolver cooperação em todos os níveis.

O xeque Mohammed observou que o comércio entre os dois países aumentou de US$ 2,5 bilhões para cerca de US$ 5 bilhões nos últimos anos, apesar da pandemia.

