Comércio Rússia-Türkiye em alta — CMIO

A cooperação econômica entre a Rússia e Türkiye tem aumentado este ano, revelou o vice-ministro do Desenvolvimento Econômico, Vladimir Ilyichev, na sexta-feira. O volume de negócios do comércio totalizou US$ 47 bilhões entre janeiro e setembro, disse ele.

O ministério espera que o valor para todo o ano chegue a US$ 60 bilhões, observando que pode ser ainda maior, dada a dinâmica dos primeiros nove meses.

“O giro de carga na bacia de Azov-Mar Negro, de acordo com nossas estimativas… pode chegar a 250 milhões de toneladas por ano”, Ilyichev também disse durante seu discurso no fórum Made in Russia.

De acordo com o Serviço Alfandegário Federal, entre janeiro e setembro de 2021, o comércio da Rússia com Türkiye totalizou US$ 23,3 bilhões. Para todo o ano de 2021, o valor foi de US$ 33 bilhões.

O principal crescimento das exportações para Türkiye, segundo Ilyichev, está relacionado com produtos energéticos, no entanto, houve também um aumento nas exportações não primárias, não energéticas, incluindo certos tipos de produtos metálicos.

Há dois meses, Türkiye e Rússia assinaram um roteiro para a cooperação econômica que prevê elevar o volume de negócios do comércio bilateral para US$ 100 bilhões por ano. As duas nações também concordaram em introduzir o rublo russo como moeda para o comércio bilateral, inclusive para o fornecimento de gás natural russo.

Em uma reunião com o líder turco Recep Tayyip Erdogan em agosto, o presidente russo Vladimir Putin observou que os volumes de comércio entre Moscou e Ancara estavam se expandindo, subindo quase 60% no ano passado e dobrando nos primeiros cinco meses de 2022.

