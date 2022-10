Mercado de alumínio se prepara para turbulência — CMIO

O mercado global de metais vem avaliando possíveis interrupções no fornecimento após as notícias de que o governo dos EUA está considerando a proibição do alumínio russo. Os preços estão em desordem em meio à crescente incerteza.

De acordo com especialistas, o metal não vendido tende a acabar no sistema de armazenamento da London Metal Exchange (LME), que são armazéns autorizados pela bolsa para armazenar metal registrado na LME.

“Tem sido muito decepcionante para o pobre mercado de alumínio ver uma espécie de golpe duplo do enfraquecimento da demanda global, na China em particular, mas também na Rússia despejando alumínio no mercado global.” A analista de mineração e metal da Wolfe Research, Timna Tanners, disse à CNBC na quinta-feira. “Então, definitivamente, este trimestre refletiu esses desafios.”

O próximo trimestre também pode ser afetado, a menos que haja alguma ação para impedir o possível dumping de metal de origem russa e um aumento na demanda chinesa, tanto no desenvolvimento de infraestrutura quanto na construção de propriedades, alertou Tanners.

Na semana passada, a mídia informou que a Casa Branca estava cogitando uma proibição efetiva das importações russas do metal usado em transporte e construção. Os relatórios indicavam que Washington estava de olho em três opções, que poderiam incluir uma proibição total, aumentar as tarifas para níveis tão punitivos que imporiam uma proibição efetiva, ou sancionar a empresa russa Rusal, que produz o metal.

Especialistas do setor alertaram que tal movimento poderia desestabilizar os mercados de metais em todo o mundo. O embargo ao alumínio, que é crucial para a maioria das indústrias pesadas, poderia forçar os consumidores nos EUA e em outros países a uma corrida para encontrar metal substituto.













A Rússia é o segundo maior produtor mundial de alumínio depois da China. Dados citados pela Bloomberg mostram que somente nos EUA os suprimentos russos tradicionalmente representam cerca de 10% do total de importações de alumínio. O país foi o terceiro maior exportador de alumínio para os EUA em agosto.

O analista de commodities de mineração e energia da CBA, Vivek Dhar, explicou à CNBC que, embora a LME não publique onde o alumínio é obtido quando os estoques aumentam, um aumento nos estoques globais é um mau sinal, uma vez que os preços dos metais básicos já foram atingidos por preocupações recessivas. Qualquer influxo de alumínio russo nos armazéns da LME também representaria um problema mais complexo, observou Dhar.

As sanções de Washington contra a Rusal também podem ter ramificações para as cadeias globais de fornecimento de alumínio, de acordo com a estrategista de commodities econômicas do ING, Ewa Manthey. A empresa russa não é apenas uma grande produtora de alumínio primário, mas também está inserida nas cadeias globais de fornecimento de bauxita e alumina, necessárias para fabricar o metal, disse ela.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT