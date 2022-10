ONU pede que CIJ aborde ocupação da Palestina — CMIO

As Nações Unidas apelaram ao seu mais alto tribunal para rever a “consequências legais” da ocupação militar israelense da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, insistindo que os territórios palestinos não podem ser privados de “estado ou soberania” por qualquer potência ocupante.

Uma comissão de três membros da ONU escolhida para investigar a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos divulgou seu primeiro relatório na quinta-feira, “motivos razoáveis” concluir que a ocupação de Israel é “ilegal sob o direito internacional devido à sua permanência e às políticas de anexação de fato do governo israelense” em terras árabes.

“As ações dos governos israelenses analisadas em nosso relatório constituem um regime ilegal de ocupação e anexação que deve ser abordado”, disse. O comissário Chris Sidoti disse em um comunicado, acrescentando: “O sistema internacional e os estados individuais devem agir e cumprir suas obrigações sob o direito internacional. Isso deve começar nesta sessão da Assembleia Geral com um encaminhamento ao Tribunal Internacional de Justiça.”

A comissão foi criada no ano passado após 11 dias de combates entre forças israelenses e militantes palestinos, para investigar “todas as alegadas violações do direito internacional humanitário e todas as alegadas violações e abusos do direito internacional dos direitos humanos” na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e dentro do próprio território israelense.

O novo relatório de 28 páginas enfatizou que a lei de ocupação deve ser “temporário” e só existem durante a guerra, mas observou que muitos palestinos agora vivem sob a lei marcial permanente. Argumentando que os palestinos não podem ser perpetuamente privados de um Estado ou soberania, a comissão pediu à CIJ uma “opinião consultiva urgente… sobre as consequências legais da contínua recusa de Israel em encerrar sua ocupação.”

Embora outros órgãos da ONU e organizações internacionais tenham repetidamente declarado a ocupação em desacordo com a lei internacional no passado, a CIJ emitiu apenas uma opinião consultiva sobre Israel desde 2004, quando decidiu que partes da “barreira de segurança” de Israel que cercava Gaza e o A Cisjordânia era ilegal, pois cruzava as fronteiras de fato estabelecidas em 1967. Tais pareceres consultivos não são vinculantes, no entanto, e ainda não está claro que ação, se houver, a CIJ tomará após o novo relatório da ONU.

A Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza foram ocupadas por forças israelenses após a Guerra dos Seis Dias em 1967. Embora Israel tenha evacuado seus soldados e colonos de Gaza em 2005 – mantendo-a sob forte bloqueio desde então – os assentamentos continuaram a crescer nos outros territórios , vendo centenas de comunidades judaicas construídas em terras tomadas de proprietários árabes. Cerca de 465.000 colonos israelenses vivem agora na Cisjordânia, bem como mais de 200.000 em Jerusalém Oriental ocupada, de acordo com dados compilados pela Peace Now e B’Tselem.