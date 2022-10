Unidade de elite dos EUA pronta para lutar na Ucrânia se o conflito ‘escalar’ – CBS – CMIO

A 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, posicionada perto da fronteira ucraniana, interviria se a Otan fosse atacada, disseram seus comandantes

A 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA não hesitaria em entrar na Ucrânia se um conflito estourar entre a Rússia e a Otan, informou a CBS News na sexta-feira citando os comandantes militares da unidade.

A divisão de elite está atualmente realizando jogos de guerra na Romênia, perto da fronteira do país com o estado devastado pela guerra.

Os comandantes da unidade disseram à CBS que estariam preparados para cruzar para a Ucrânia se os combates se intensificarem – sem detalhar o que isso implicaria – ou se a Otan for atacada. Eles destacaram que sua implantação atual na Europa, a primeira desde a Segunda Guerra Mundial, é “para defender o território da OTAN.”

“Estamos prontos para defender cada centímetro do solo da OTAN”, disse o vice-comandante general de brigada John Lubas à rede de notícias.

Na Romênia, a 101ª Divisão Aerotransportada está realizando exercícios conjuntos de ataque terrestre e aéreo. Segundo o Coronel Edwin Matthaidess, Comandante da 2ª Brigada de Combate, sua divisão é a unidade norte-americana mais próxima dos combates na Ucrânia. Ele observou que as tropas dos EUA, foram “observando de perto” os militares russos enquanto “construir objetivos para praticar contra” e organizando os treinos para “replicar exatamente o que está acontecendo” na Ucrânia.

“Isso nos mantém na ponta dos pés”, ele adicionou.













No total, cerca de 4.700 soldados americanos da 101ª base da Airborne em Fort Campbell, Kentucky, foram enviados para a Europa.

A OTAN afirmou repetidamente que não é parte no conflito e não enviará suas tropas para a Ucrânia. No final de junho, o secretário-geral Jens Stoltenberg anunciou que o bloco liderado pelos EUA aumentaria significativamente o número de suas forças em alerta máximo de 40.000 para mais de 300.000.

Desde o início da ofensiva militar da Rússia em 24 de fevereiro, a Ucrânia recebeu ajuda militar substancial dos países da OTAN, com bilhões de dólares em armamento entrando no país – o que Moscou criticou repetidamente.

A 101ª Divisão Aerotransportada, também conhecida como “Águias Gritantes”, tem uma história militar distinta. Participou das operações aéreas durante os desembarques do Dia D na Normandia em 1944 e na Batalha do Bulge, onde lutou em um cerco completo. A unidade também esteve envolvida nas guerras do Vietnã, Iraque e Afeganistão.