Suécia atualiza Türkiye sobre ‘ações concretas’ – Reuters – CMIO

Os serviços de segurança suecos intensificaram os esforços de combate ao terrorismo contra militantes curdos, afirma Estocolmo

A Suécia informou Türkiye de suas medidas adicionais contra militantes curdos e está pronta para trabalhar com Ancara na extradição de suspeitos de terrorismo, a fim de abordar as preocupações turcas sobre a tentativa de Estocolmo de ingressar na Otan, informou a Reuters na sexta-feira.

As garantias foram feitas em uma carta enviada pela Suécia à liderança turca na semana passada.

De acordo com o documento de duas páginas visto pela agência de notícias, Estocolmo disse que permanecia “totalmente comprometido com a implementação” do memorando assinado pela Suécia, Finlândia e Türkiye em junho.

O acordo fez com que Ancara suspendesse seu veto aos pedidos de Estocolmo e Helsinque para ingressar na Otan, arquivados em maio em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia. Türkiye anteriormente ameaçou bloquear seus lances, acusando as duas nações nórdicas de abrigar membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos que considera organizações terroristas.

Desde então, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, questionou a implementação do acordo por Estocolmo, dizendo no início deste mês que “A Finlândia não é um país onde os terroristas circulam livremente” mas a Suécia é “um lugar onde o terror é galopante”.













Na carta a Ancara, o governo sueco insistiu que “Ações concretas foram tomadas em todos os elementos centrais do acordo trilateral.”

Estocolmo disse que “realizou novas análises do papel do PKK nas ameaças à segurança nacional da Suécia e no crime organizado (e) isso provavelmente levará a resultados concretos”. A polícia de segurança e combate ao terrorismo do país, Sapo, “intensificado” seu trabalho contra os militantes curdos, acrescentou.

Houve quatro extradições de cidadãos turcos da Suécia desde 2019, mais recentemente no final de agosto, de acordo com a carta. “A Suécia está empenhada em atender… pedidos de extradição pendentes de suspeitos de terrorismo de forma rápida e completa” em conformidade com a lei sueca e a Convenção Europeia de Extradição, disse.

Fontes diplomáticas turcas disseram à Reuters que Ancara continuará as consultas com a Suécia e a Finlândia “perseguir a plena implementação do memorando”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia emite novo alerta a candidatos da Otan

O governo de Türkiye acredita que ainda precisam ser tomadas medidas por esses países “no combate ao terrorismo, prevenção e punição do incitamento ao terrorismo, melhoria da segurança e cooperação judiciária”.