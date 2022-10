Um denunciante em potencial ‘desapareceu’ ou há outra explicação?

Em 27 de abril, o repórter da ABC News James Meek tuitou uma única palavra – “fatos” – acima de outro post no Twitter de um oficial aposentado da CIA, que afirmou que a guerra civil ucraniana de 2014-2022 foi um período de oito anos. “experiência de laboratório” sobre as forças armadas da Rússia “Táticas, técnicas e procedimentos”. Acrescentou que a inteligência dos EUA e “guerra não convencional” especialistas tinham “Aprendi uma tonelada de merda.”

Foi a última vez, até hoje, que Meek postou na rede social. Na verdade, parece que foi a última vez que ele fez algo em público, tanto online quanto na vida real. A Rolling Stone publicou uma investigação sobre o desaparecimento do jornalista veterano nos meses seguintes, revelando como, poucas horas após a publicação do tweet, vários veículos ameaçadores bloquearam as estradas ao redor do apartamento de Meek em Arlington, Virgínia, e começaram a invadir as instalações.

Vizinhos entrevistados pela revista lembram uma coleção de viaturas policiais, carros com aparência oficial com janelas escurecidas e até veículos táticos blindados frequentemente usados ​​pelo FBI, que lembram tanques. Rápido como um flash, seus ocupantes saíram e correram para o complexo de apartamentos de Meek, “pelo menos 10” deles sendo “fortemente armado.”

O ataque teria terminado muito rapidamente, e Meek aparentemente não saiu de cena com as autoridades. Até hoje, não há indicação do que aconteceu, se algo foi apreendido ou por que foi realizado, e todos os registros relacionados ao caso permanecem lacrados, incluindo o mandado de busca aprovado um dia antes. Embora nenhuma acusação tenha sido oficialmente apresentada, Meek sumiu da face da Terra e seu apartamento permaneceu vago desde então.

Precisamente neste momento, Meek se demitiu “muito abruptamente” de seu post na ABC News sem aviso ou explicação, mesmo com colegas de trabalho próximos desconhecendo os motivos de sua saída.

Ele também teria telefonado para o tenente-coronel Scott Mann, um boina verde aposentado, com quem estava colaborando em um livro quase concluído, “Operation Pineapple Express: The Incredible Story of a Group of Americans Who Undertoked One Last Mission and Honed a Promise”. no Afeganistão”, para dizer que ele precisava se retirar do projeto devido “problemas pessoais sérios”. Meek aparentemente ficou “realmente perturbado” durante a ligação.













Quase imediatamente, o nome de Meek foi apagado da entrada do trabalho no site da editora americana Simon & Schuster, e sua capa em vários sites de comércio eletrônico que o listavam para pré-venda. Vários tweets de Meek promovendo seu envolvimento no projeto também foram deletados.

Não conte histórias

É notável que tenha levado seis meses para alguém levantar publicamente o alarme sobre o desaparecimento de Meek e levantar questões sobre seu paradeiro. Poder-se-ia pensar que um jornalista veterano relativamente importante dos Estados Unidos desaparecendo repentinamente iria alimentar preocupações entre seus empregadores, se não colegas repórteres, principalmente devido ao histórico de Meek de reportar sobre tópicos controversos.

Ele já havia quebrado histórias sobre ataques terroristas frustrados e encobrimentos militares em torno da emboscada fatal de quatro Boinas Verdes pelo ISIS em 2017, e a morte acidental por fogo amigo do soldado americano James Sherret II em 2008. A última exposição resultou em Meek encontro pessoal com o presidente Barack Obama.

Para obter tais furos, seria necessário manter contatos próximos de alto nível dentro do aparato de segurança nacional de Washington – e há indicações claras de que Meek poderia ter experiência nessa mesma esfera. Como afirmou um comunicado de imprensa da ABC de 2013 anunciando a criação de uma nova unidade de investigação, desde 2011 ele “serviu como Conselheiro Sênior de Contraterrorismo e Investigador do Comitê de Segurança Interna da Câmara, lidando com algumas das principais ameaças ao nosso país, incluindo o bombardeio na Maratona de Boston”.

O que essa luta implicava não é explicado, embora as entrevistas da Rolling Stone com seus colegas da ABC indiquem que, apesar de sua formação ser “Envolto em mistério,” Meek esteve próximo em vários momentos com militares e profissionais de inteligência. Um de seus colegas de trabalho mencionou uma foto em seu escritório tirada em um deserto, mostrando Meek posando com várias pessoas que tiveram seus rostos escurecidos retrospectivamente.

Essas pepitas podem sugerir não apenas que Meek tinha experiência em trabalho militar e/ou de inteligência, mas que essas façanhas profissionais podem ter se sobreposto à sua carreira de jornalista, talvez até os dias atuais.

Essa interpretação é bastante reforçada por uma divulgação pouco explorada no artigo da Rolling Stone. Note-se que fontes não identificadas disseram “Agentes federais supostamente encontraram informações confidenciais no laptop de Meek durante a operação”. Um dos colegas de trabalho de Meek na ABC disse ainda à revista: “seria altamente incomum para um repórter ou produtor manter qualquer informação confidencial em um computador.” O que é verdade – mas ele era simplesmente um “repórter ou produtor”, ou outra coisa também?













Ainda mais estranho, a Rolling Stone não consegue colocar dois e dois juntos ao discutir como seria incomum e sem precedentes para o FBI apreender documentos de um repórter, já que as leis dos EUA tornam ilegal que material jornalístico seja capturado por promotores federais sem autorização prévia especial de a Procuradoria Geral dos Estados Unidos, e não há nenhuma evidência em domínio público de que tal acordo tenha sido oficialmente alcançado.

Mais uma vez, porém, tais restrições se aplicam apenas a documentos mantidos por jornalistas – não cidadãos comuns ou indivíduos envolvidos no trabalho de segurança nacional. Como tal, o tweet final de Meek – apesar de ter sido postado depois que um mandado de busca em sua casa foi garantido – pode ser uma pista altamente incisiva sobre a lógica da misteriosa e completamente não divulgada invasão do FBI.

dos mansos twittar sobre a situação na Ucrânia desde 24 de fevereiro foi bastante escassa, mas em 4 de março, ele revelado que o 10º Grupo de Forças Especiais da América, com sede na Alemanha, “passou uma década treinando as forças de operações especiais da Ucrânia em guerra não convencional, quase exclusivamente. Eles estão vendo essas táticas sendo usadas de forma muito eficaz contra o Urso Russo.”

Ao expor essa escolaridade secreta, Meek estava notavelmente à frente da curva – é somente desde o final de setembro que os meios de comunicação ocidentais reconheceram o treinamento de uma década do 10º Grupo de Forças Especiais fornecido a Kiev. Isso indica que ele sabia de algo que o resto da mídia não sabia, ou talvez não tivesse permissão para mencionar na época.

dos mansos outro Postagens sobre a Ucrânia sugerem que, embora longe de ser um apologista russo, ele era muito crítico da política dos EUA na região, particularmente planos de enviar armas infinitas para a Ucrânia, acreditando que seria difícil para a carga chegar à linha de frente, muito menos ser usada muito efetivamente pelas tropas locais. Ambos os resultados óbvios foram posteriormente admitidos, levando a reações online e negações oficiais.

O conhecimento do jornalista da ABC sobre esse treinamento secreto, e a comunidade de inteligência dos EUA explorando a guerra brutal do regime pós-Maidan contra a população civil de Donbass como uma placa de Petri para preparar a guerra com a Rússia, sugere fortemente acesso interno. Combinado com o ceticismo público sobre o esforço de guerra de Washington, poderia ser que Meek planejasse expor verdades ocultas inconvenientes sobre a guerra por procuração ocidental na Ucrânia, ou, alternativamente, sabia demais e estava perigosamente bem posicionado para divulgá-lo?













Documentos desclassificados revelam que a mudança de regra que protege os pertences de um jornalista da apreensão contém brechas enormes. Se o FBI está tentando identificar um indivíduo que vazou documentos para um repórter, ou tentando vigiar alguém que eles acreditam ser um agente de inteligência, essas proteções evaporam, e a agência pode monitorar comunicações privadas privilegiadas sem a aprovação do Ministério Público.

Se Meek fosse jornalista e profissional de inteligência, ao receber informações confidenciais sobre o envolvimento dos EUA na guerra na Ucrânia, ele poderia ter caído em uma série de armadilhas criadas por sua dupla carreira, sem proteções legais e sem necessidade de aprovação oficial em uma operação maciça de espionagem e invasão visando ele.

Não se sabe exatamente quais informações ele poderia ter que o governo dos EUA queria suprimir, embora a Casa Branca esteja tão desesperada para manter narrativas oficiais sobre o conflito Rússia/Ucrânia que está dando instruções diretas às estrelas do Tik-Tok sobre o assunto.

Claro, é inteiramente concebível que alguém que pudesse denunciar como a intervenção da Rússia foi provocada, ou o que os EUA estão tentando obter ao prolongar os combates, precise ser silenciado com urgência.