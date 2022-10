Türkiye critica EUA por ‘bullying’ próprio aliado – CMIO

Em vez de ameaçar os sauditas sobre os preços do petróleo, os EUA devem suspender as sanções ao Irã e à Venezuela, diz o ministro das Relações Exteriores

Os EUA devem parar de ameaçar a Arábia Saudita por causa dos altos preços do petróleo e encontrar outras maneiras de resolver o problema, disse o ministro das Relações Exteriores turco na sexta-feira.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), da qual Riad é líder de fato, concordou em reduzir a produção de petróleo no início de outubro, irritando Washington, que repetidamente instou o grupo a aumentar a produção.

“O bullying contra a Arábia Saudita é inapropriado. Estamos passando por desafios semelhantes nos preços da energia, mas não ameaçamos ninguém”, disse. Mevlut Cavusoglu disse.

Falando em Mersin, no sul de Türkiye, Cavusoglu disse que é aceitável que os EUA critiquem a Opep+, um agrupamento dos principais produtores de petróleo, incluindo Rússia e Arábia Saudita, por cortar a produção, mas alertou Washington que ameaçar Riad é “não está certo”.

O ministro deu a entender que a disparada dos preços do petróleo, que são uma grande preocupação para os EUA, decorre das próprias políticas de Washington.

“Você não pode resolver esse problema apenas ameaçando um país. Você deve permitir que os produtores de petróleo voltem à produção”, ele observou, referindo-se aos embargos que Washington impôs ao Irã e à Venezuela.













Cavusoglu exortou os EUA a “remover essas sanções”argumentando: “Se você quer que os preços do petróleo caiam, remova os embargos aos países que vão oferecer seus produtos ao mercado.”

No início deste mês, a Opep+ concordou em cortar a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia, desafiando os pedidos dos EUA para bombear mais, em uma tentativa de baixar os preços. Após o anúncio, a secretária de imprensa do presidente dos EUA, Joe Biden, Karine Jean-Pierre, afirmou que os sauditas estão “certamente se alinhando com a Rússia”.

A Arábia Saudita insiste que a decisão de corte de produção foi “baseado puramente em considerações econômicas que levam em conta a manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda nos mercados de petróleo”. O ministro da Defesa dos reinos disse que ele e outros altos funcionários estavam “atônito” por acusações de que Riad está do lado da Rússia.

Após o corte do petróleo, o senador democrata dos EUA Bob Menendez, que preside o Comitê de Relações Exteriores, chegou a exigir que os EUA “congelar todos os aspectos” de sua cooperação com a Arábia Saudita, com outros funcionários dos EUA expressando uma opinião semelhante.

O conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, confirmou no domingo que o presidente Biden agiria “metodologicamente” reavaliar a relação dos EUA com a Arábia Saudita. A administração ameaçou “reavaliar” a parceria desde que o corte de preço foi anunciado. No entanto, embora o presidente tenha avisado que haveria “algumas consequências” para os sauditas, nenhuma medida específica foi revelada publicamente.