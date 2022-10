Apoio ao candidato apoiado pelos EUA se dissolve na Venezuela – mídia — CMIO

A oposição procurará outro candidato para enfrentar Nicolás Maduro na eleição, já que Juan Guaidó não conseguiu removê-lo

A oposição venezuelana está considerando retirar seu apoio a Juan Guaidó, apoiado pelos EUA, segundo a Reuters. Tal movimento impactaria o futuro dos bilhões de dólares congelados de Caracas em propriedades no exterior.

Os apoiadores internacionais de Guaidó, liderados pelos Estados Unidos, se recusaram a reconhecer Nicolás Maduro como presidente do país após as eleições de 2018. permaneceu no poder e ainda é considerado o presidente legítimo do país pela maior parte do mundo.

Segundo fontes da Reuters, os partidos da oposição querem se concentrar na escolha de um único candidato para enfrentar Maduro nas próximas eleições, marcadas para 2024. As primárias para selecionar um candidato estão marcadas para junho de 2023.













Segundo a Reuters, cinco dos seis partidos da oposição não apoiarão Guaidó ou qualquer outro líder interino, com apenas seu próprio partido Voluntad Popular preparado para continuar apoiando o homem de Washington.

Uma fonte do Wall Street Journal acrescentou que a oposição da Venezuela “está chegando muito perto desse consenso… de que é necessária uma nova estrutura”.

Enquanto isso, uma pessoa próxima a Guaidó, citada pela Reuters, disse que estaria preparado para se afastar, mas apenas quando a oposição apresentar seus planos para os ativos multibilionários do Estado mantidos no exterior. Estes incluem a refinaria de petróleo dos EUA Citgo Petroleum e mais de US$ 1 bilhão em ouro no Banco da Inglaterra.

Os ativos ficaram sob o controle de Guaidó depois que os EUA reconheceram o chefe da Assembleia Nacional como líder interino do país.

Publicamente, Guaidó, cujo mandato termina em janeiro, vem insistindo que sua chamada presidência interina é válida até “uma eleição livre e justa”.

O Departamento de Estado dos EUA, em comunicado citado pela Reuters, disse que Washington vem discutindo com a equipe de Guaidó os próximos passos necessários para a “restauração da democracia” na Venezuela.