Nicolas Sarkozy diz que a política do bloco é impulsionada por “erro de cálculo, exaltação, raiva, reações superficiais”

Já é hora de a UE abandonar suas políticas emocionais sobre a Ucrânia e começar a falar sobre alcançar a paz, sugeriu o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy.

Em entrevista ao Le Journal du Dimanche no sábado, Sarkozy criticou Bruxelas por seu envolvimento no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que incluiu sanções abrangentes a Moscou, entregas de armas a Kiev e pedidos de uma solução militar para a crise.

“A Comissão Europeia é principalmente um órgão administrativo. Além disso, ainda não entendi em que artigo dos tratados europeus [the body’s president Ursula] von der Leyen justifica sua competência na área de compras de armas e política externa”, ele disse.

"A única coisa que os europeus estão ouvindo agora são mais e mais bilhões de euros sendo gastos na compra de armas. Mais armas, mais mortes, mais guerra." acrescentou o político de 67 anos.













A política da UE em relação ao conflito na Ucrânia é impulsionada por “erro de cálculo, exaltação, raiva, reações superficiais”, e por isso “estamos dançando na beira de um vulcão”, disse Sarkozy, que foi presidente da França entre 2007 e 2012.

O bloco estava certo em condenar a Rússia e mostrar solidariedade com a Ucrânia, mas também precisa exercer “compostura” e trabalhar para evitar a escalada do conflito, acrescentou. “Chegou a hora de tomar iniciativas sérias para começar a falar sobre o futuro e a paz.”

Sarkozy também criticou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por assinar um decreto no início deste mês, que tornou oficialmente “impossível” para ele manter conversas com seu colega russo, Vladimir Putin.

Tal postura equivalia a “exigindo uma mudança de regime em Moscou”, o político veterano apontou. “Considero isso um salto perigoso para o desconhecido, embora seja compreensível que seja difícil para o presidente ucraniano falar com Putin”, disse. ele disse.

Moscou, que repetidamente convidou Kiev para vir à mesa de negociações nos últimos meses, culpou o lado ucraniano por minar qualquer potencial para uma solução pacífica da crise. Também condenou repetidamente as entregas de armas ao governo de Zelensky pelos EUA, UE, Reino Unido e alguns outros países, argumentando que isso não mudará o resultado do conflito, mas prolongará os combates e aumentará o risco de um confronto direto. entre a Rússia e a OTAN.

Zelensky estabeleceu anteriormente as únicas condições sob as quais as negociações com a Rússia seriam possíveis: “Eles podem devolver nosso território para nós se quiserem negociações. Eles devem se retirar de nosso território e nos deixar nossa terra dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1991. E então diremos em que formato e com quem estamos prontos para conversar.”