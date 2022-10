Erdogan propõe referendo do véu — CMIO

A constituição secular de Türkiye proíbe certas vestimentas islâmicas em instituições públicas

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs um referendo sobre o direito das mulheres de usar lenços na cabeça no serviço público, escolas e universidades. Erdogan, que corteja uma base muçulmana devota, já reverteu algumas das leis seculares de Türkiye.

“Se você tem coragem, venha, vamos colocar essa questão em referendo… deixe a nação tomar a decisão” disse o presidente no parlamento no sábado, em comentários dirigidos ao líder da oposição Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu propôs uma lei que garante às mulheres o direito de usar o véu em prédios públicos, em uma tentativa de tranquilizar os eleitores muçulmanos de que seu partido secular defenderá seus direitos religiosos, informou a AFP. A convocação de Erdogan para um referendo é provavelmente um esforço para ganhar o apoio de muçulmanos devotos antes das eleições do ano que vem.













Enquanto Kilicdaroglu já apoiou a proibição de lenços na cabeça, Erdogan há muito se posiciona como um guerreiro contra essas políticas seculares.

Türkiye é um estado secular desde 1924, embora os lenços islâmicos não tenham sido oficialmente proibidos em instituições públicas até o final dos anos 1990. Embora o tribunal constitucional do país tenha derrubado uma tentativa do partido AK de Erdogan de suspender a proibição do véu em 2008, o presidente turco conseguiu acabar com a restrição em 2013.

Embora nenhum partido político em Türkiye esteja propondo o retorno da proibição, consagrar o direito de usar um véu na constituição representaria um passo significativo para longe do secularismo das décadas anteriores.