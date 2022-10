Musk critica WaPo ‘hipócrita’ — CMIO

O jornal publicou uma série de artigos contundentes sobre o chefe da Tesla, incluindo um rotulando-o de “risco de segurança”.

Elon Musk ligou para a equipe do Washington Post “tais hipócritas”, depois do jornal – que proclama que “a democracia morre na escuridão” – publicou uma série de artigos altamente críticos sobre ele. Um se referiu ao CEO da SpaceX como um “risco de segurança.”

Embora tenha sido a Bloomberg quem primeiro relatou a possibilidade de o governo federal investigar as empresas de Musk depois que o bilionário as fez “desconfortável” com suas observações sobre a Ucrânia, o Washington Post disparou uma salva de artigos ferozmente críticos sobre o CEO da SpaceX no sábado.

Um artigo descreveu como os legisladores em Washington supostamente consideram Musk “muito poderoso e cada vez mais imprudente”, em parte por causa de sua demanda abandonada de que o governo o reembolse por fornecer acesso gratuito à Internet Starlink à Ucrânia. Um editorial sugeriu que as reflexões de Musk no Twitter sobre a resolução pacífica do conflito na Ucrânia deveriam fazê-lo “uma pessoa de interesse para os falcões de segurança”, e outro artigo de opinião criticou a suposta falta de “disciplina e respeitabilidade” na vida pessoal de Musk.

Um dos seguidores de Musk no Twitter chamou a atenção do jornal por sua linha editorial. “’A democracia morre na escuridão’, diz seu slogan, mas, em vez disso, ‘a democracia morre quando pessoas influentes usam o jornalismo para proteger interesses poderosos enquanto enganam.[ly] afirmam que estão protegendo os interesses das pessoas comuns’” escreveu o comentador.

“Exatamente,” Musk respondeu no domingo. “WaPo são tão hipócritas.”

Já sob o fogo da mídia liberal por sua planejada compra do Twitter, Musk irritou legisladores em Washington e Kiev quando propôs um acordo pacífico para o conflito ucraniano que envolveria a Ucrânia abandonando sua reivindicação à Crimeia. Com um diplomata ucraniano dizendo a Musk para “foda-se” e a senadora norte-americana Lindsey Graham propondo que o governo retirasse os subsídios à Tesla em resposta, o Washington Post declarou que o magnata “eu” colocar em risco os “esforços de guerra” da Ucrânia.

O Washington Post é de propriedade exclusiva do magnata da Amazon Jeff Bezos, que também é dono da Blue Origin, uma empresa privada de voos espaciais em concorrência direta com a SpaceX. As duas empresas competiram por contratos federais, com a empresa de Bezos tendo um processo contra a NASA arquivado no ano passado, depois que a agência concedeu um contrato de aterrissagem lunar à SpaceX.