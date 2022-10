Shoigu alerta para perigo de provocação nuclear pelo regime de Kiev

“Em 23 de outubro de 2022, foram realizadas conversas telefônicas entre o ministro da Defesa da Federação Russa, o general do Exército Shoigu e o secretário de Defesa dos EUA Austin”, diz o comunicado, detalhando que ambas as autoridades “discutiram a situação na Ucrânia”.

O ministro da Defesa russo também levantou a mesma questão em conversas com seus colegas da França, Reino Unido e Turquia, expressando sua “preocupação com possíveis provocações por parte da Ucrânia com o uso de uma ‘bomba suja'”.