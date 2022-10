O agente de Salman Rushdie fornece atualização sobre a saúde do escritor — CMIO

O escritor perdeu a visão de um olho e o uso de uma das mãos em agosto, revelou seu representante

Salman Rushdie ficou sem visão em um olho e uma de suas mãos está incapacitada desde o “ataque brutal” sobre ele em agosto, o agente literário do escritor Andrew Wylie revelou em entrevista ao jornal El Pais.

O escritor britânico-americano nascido na Índia foi esfaqueado em 12 de agosto em um centro educacional no estado de Nova York enquanto se preparava para dar uma palestra diante de uma plateia lotada.

Rushdie vive sob constante ameaça desde 1989, quando o líder supremo do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa pedindo a morte do escritor por causa de seu romance “Versos Satânicos”. A fatwa, que ainda é vista por muitos como ativa, forçou o escritor a passar anos escondido com proteção policial 24 horas por dia.

Em uma entrevista, publicada no sábado, Wylie disse que Rushdie tinha cerca de 15 feridas no peito e no torso, bem como “três ferimentos graves no pescoço.”

“Uma mão está incapacitada porque os nervos do braço foram cortados”, disse. disse o agente literário.

Ele acrescentou que Rushdie também “perdeu a visão de um olho” mas enfatizou que, mais importante, o autor “vai viver”.

Wylie se recusou a dizer se Rushdie ainda está no hospital, explicando que não pode revelar o paradeiro de seu cliente.













O agente disse que o incidente de agosto não foi uma surpresa nem para ele nem para Rushdie, já que eles discutiram a possibilidade de tal ataque no passado.

“O principal perigo que ele enfrentou tantos anos depois que a fatwa foi imposta é de uma pessoa aleatória vindo do nada e atacando [him],”, explicou, acrescentando que é impossível se proteger de algo “totalmente inesperado e ilógico.”

Logo após o ataque, o filho do escritor, Zafar Rushdie, disse em um declaração que os ferimentos de seu pai eram “mudança de vida” e “forte”, mas que o seu “senso de humor desafiador permanece intacto.”

Um americano de 24 anos de origem libanesa, Hadi Matar, foi acusado de esfaquear Rushdie. Em uma entrevista na prisão ao New York Post em agosto, ele chamou o falecido aiatolá Khomeini de “uma ótima pessoa” mas não disse se ele estava seguindo uma fatwa. Ele também disse que não gostava de Rushdie porque, em sua opinião, “ele é alguém que atacou o Islã.”

Matar se declarou inocente de tentativa de homicídio.

O Irã, que em 1998 assumiu publicamente o compromisso de “nem apoiar nem impedir as operações de assassinato em Rushdie”, negou categoricamente qualquer ligação com o ataque de Nova York ao escritor. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do país disse que “ninguém merece ser culpado, exceto Rushdie e seus apoiadores” para o incidente.