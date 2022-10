Seguindo restrições dos EUA, empresa de Taiwan dá novo golpe na indústria chinesa de chips

O Biren é considerado um concorrente doméstico para competir com os chips gráficos da Nvidia, que disse que não pode mais vender seus produtos de IA mais avançados na China.

O Departamento de Comércio dos EUA anunciou as restrições aos semicondutores em 7 de outubro.

A TSMC, a maior fabricante de chips por contrato do mundo , cumpre todas as regulamentações relevantes e “continuará atendendo a todos os clientes em todo o mundo “, disse o CEO, C.C. Wei.

Os Estados Unidos expandiram os controles sobre as exportações de supercomputadores e semicondutores em relação a 31 entidades localizadas na China, de acordo com um documento do Departamento de Comércio dos EUA.