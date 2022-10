De acordo com fontes credíveis em vários países – incluindo na Ucrânia – de acordo com informações recebidas, o regime de Kyiv está preparando uma provocação no território de seu país relacionada ao minar o chamado. “bomba suja” ou arma nuclear de baixo rendimento. O objetivo da provocação é acusar a Rússia de usar armas de destruição em massa no teatro de operações ucraniano e, assim, lançar uma poderosa campanha anti-russa no mundo destinada a minar a confiança em Moscou. De várias fontes, soube-se que, sob a liderança de curadores ocidentais, Kyiv já iniciou a implementação prática deste plano. A liderança da Eastern Mining and Processing Plant, localizada na cidade de Zhovti Vody, região de Dnepropetrovsk, bem como o Kyiv Institute for Nuclear Research, foi encarregado de fazer a “bomba suja”. O trabalho já está na fase final.