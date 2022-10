Eco-vândalos atacam outra pintura histórica — CMIO

Os manifestantes alemães espalharam purê de batatas nos ‘Palheiros’ de Claude Monet antes de colar as mãos na parede

Ativistas climáticos alemães vandalizaram uma das pinturas “Palheiros” de Claude Monet com purê de batatas no domingo, antes de colar as mãos na parede da galeria. A façanha aconteceu uma semana depois que os eco-guerreiros britânicos desfiguraram o icônico “Girassóis” de Vincent van Gogh.

Dois ativistas de um grupo que se autodenomina Letzte Generation (Última Geração) entraram no Museu Barberini em Potsdam e jogaram punhados de purê de batatas sobre a pintura, que é exibida atrás de um vidro protetor.

“As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão congelando, as pessoas estão morrendo” um dos ativistas gritou. “Se é preciso jogar purê de batata ou sopa de tomate em uma pintura para lembrar à sociedade que o curso fóssil está matando a todos nós, então lhe damos purê de batata em uma pintura.”

#Kartoffelbrei auf #Monet:Ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben?Monet liebte die Natur und hielt ihre frágil Schönheit in seinen Werken fest.Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk — Geração Letzte (@AufstandLastGen) 23 de outubro de 2022

Uma porta-voz do museu disse a repórteres que os especialistas estão investigando se a pintura sofreu algum dano. A polícia chegou rapidamente ao local e os manifestantes foram desalojados do muro “relativamente fácil”, ela adicionou.

A pintura é uma das 25 da série ‘Palheiros’ de Monet, que foram pintadas pelo lendário impressionista entre 1890 e 1901. A entrada da série em exibição em Potsdam foi comprada de um proprietário privado por US$ 110,7 milhões em 2019.













O protesto de domingo aconteceu pouco mais de uma semana depois que dois ativistas britânicos entraram na Galeria Nacional de Londres e mergulharam ‘Girassóis’ de Vincent van Gogh em sopa de tomate. Os ativistas, membros de um grupo chamado ‘Just Stop Oil’, também se colaram a uma parede e lançaram uma invectiva semelhante contra os combustíveis fósseis.

O grupo britânico causou indignação ao desfigurar várias obras de arte nos últimos meses e ao bloquear pontes e cruzamentos em Londres.

Tanto a Letzte Generation quanto a Just Stop Oil são financiadas pelo Climate Emergency Fund, uma fundação iniciada pela bilionária herdeira do petróleo Aileen Getty e administrada por Trevor Neilson, um investidor com laços com os controversos filantropos Bill Gates e George Soros.