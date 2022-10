Mídia: explosões são registradas em base militar dos EUA, localizada em campo petrolífero na Síria

Os EUA intervieram em 2014 na guerra na Síria com o objetivo declarado de derrotar o Daesh ( organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países), contra os desejos do governo eleito do país, que entre as forças estrangeiras apenas reconhece as russas como tendo presença legítima. Em 2017 a Força-Tarefa Conjunta Combinada — Operação Resolução Inerente (CJTF-OIR, na sigla em inglês), a coalização militar liderada pelos EUA, declarou o Daesh derrotado, mas manteve sua presença na Síria.