Johnson elogiou suas chances de ‘estar de volta a Downing Street na sexta-feira’

Anteriormente, a Sky News informou que Johnson não concorreria a líder conservador e ministro do gabinete.

“Há uma chance muito boa de eu ter tido sucesso na eleição entre os membros do Partido Conservador e de poder retornar a Downing Street na sexta-feira”, disse Johnson em comunicado citado pelo Daily Mail.

“No entanto… cheguei à conclusão de que… você não pode governar de forma eficaz se não tiver um único partido no parlamento. E embora eu tenha voltado para (ex-chefe do Tesouro) Rishi (Sunak) e (líder da Câmara dos Comuns) Penny (Mordaunt), porque esperava que pudéssemos nos unir em nome do interesse nacional, infelizmente não conseguimos encontrar uma maneira de fazer isso”, acrescentou.