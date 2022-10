Reino Unido ‘pronto para ajudar’ na resolução do conflito na Ucrânia – secretário de Defesa – CMIO

Nem Kiev nem o Ocidente estão buscando uma escalada do conflito em curso, afirma Ben Wallace

O Reino Unido “está pronto para ajudar” para encontrar uma solução para o conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa britânico no domingo.

A declaração seguiu uma ligação entre o secretário de Defesa Ben Wallace e o ministro da Defesa russo Sergey Shoigu.

O político britânico também indicou que Londres gostaria de “reduza esse conflito”, reiterando o seu apoio à Ucrânia. Ele também afirmou que nem Kiev nem as nações ocidentais estão tentando escalar as hostilidades em andamento.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, Shoigu alertou Wallace sobre um potencial ataque de bandeira falsa da Ucrânia que poderia envolver um “bomba suja”. A chamada bomba suja usa um explosivo convencional combinado com material radioativo. Embora não pudesse rivalizar com uma ogiva nuclear em termos de potência, tal dispositivo poderia causar contaminação radioativa a vários quilômetros da explosão.













O ministério britânico apenas disse que Shoigu tinha “alegou que a Ucrânia estava planejando ações facilitadas por países ocidentais, incluindo o Reino Unido”, que visavam uma maior escalada. Wallace refutou essas “reivindicações” e advertiu Shoigu contra usá-los como pretexto para uma escalada por parte da Rússia.

No início do domingo, Shoigu expressou preocupações semelhantes em um telefonema com o chefe de defesa francês, Sebastien Lecornu. Um relatório de domingo da agência de notícias RIA também afirmou que o governo do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, estaria mantendo conversas nos bastidores com autoridades britânicas em uma tentativa de garantir a transferência de componentes de armas nucleares para Kiev.

Londres não comentou diretamente sobre essas alegações até agora. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, criticou o que chamou “mentiras russas” sobre os planos de ‘bomba suja’ de Kiev, chamando-os “absurdo” e “perigoso.”

“Não temos ‘bombas sujas’ nem planejamos adquirir nenhuma”, ele disse em um tweet ardente.