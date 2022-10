“O ministro Shoigu alegou que a Ucrânia estava planejando ações facilitadas por países ocidentais, incluindo o Reino Unido, para escalar o conflito na Ucrânia. O secretário de Defesa refutou essas alegações e alertou que tais alegações não devem ser usadas como pretexto para uma maior escalada”, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em comunicado.

Wallace reiterou o apoio do Reino Unido à Ucrânia e seu “ desejo de desescalada desse conflito “.

Kiev nega ter ‘bombas sujas’

A Ucrânia não tem planos de adquirir explosivos nucleares de baixa intensidade conhecidos como “bombas sujas” e continua comprometida com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, neste domingo.

Regime de Kiev prepara provocação com ‘bomba suja’ na Ucrânia, segundo relatos

Fontes em vários países, incluindo a Ucrânia, disseram que Kiev estava planejando uma operação de bandeira falsa — aquela em que o autor da agressão se veste como o inimigo para criar a impressão de que o inimigo cometeu uma atrocidade — com uma “bomba suja” para incriminar a Rússia.

De acordo com as fontes, a trama já haveria sido iniciada por seus supervisores ocidentais. Duas instalações ucranianas, a Central de Mineração e Processamento Oriental em Dnipropetrovsk e o Instituto de Pesquisa Nuclear em Kiev, teriam sido instruídas a montar a bomba suja — ou dispositivo de dispersão radiológica, uma combinação de explosivos e pó ou pastilhas radioativas — e seu trabalho estaria agora em fase final. O objetivo final seria desencadear uma campanha internacional contra a Rússia e questionar seu assento no Conselho de Segurança da ONU.