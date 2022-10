Boris Johnson desiste do concurso de primeiro-ministro do Reino Unido — CMIO

O ex-primeiro-ministro explicou que não conseguiu encontrar uma solução de “interesse nacional” com outros candidatos

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, desistiu da corrida pela liderança do partido conservador, abrindo caminho para a liderança do Reino Unido para seu ex-chanceler Rishi Sunak, atualmente o favorito do concurso.

Em um comunicado divulgado na noite de domingo, Johnson disse que havia liberado “o obstáculo muito alto de 102 indicações” dos deputados e poderia “Na verdade, estarei de volta a Downing Street na sexta-feira,” e seria “bem localizado” para trazer a vitória de seu partido nas eleições gerais de 2024.

“Mas, no decorrer dos últimos dias, infelizmente cheguei à conclusão de que isso simplesmente não seria a coisa certa a fazer. Você não pode governar efetivamente a menos que tenha um partido unido no parlamento”, disse. explicou Johnson.

Ele revelou que havia procurado os dois atuais candidatos à liderança – seu ex-chanceler Rishi Sunak e sua ex-secretária de Defesa Penny Mordaunt – na esperança de “unir-se pelo interesse nacional”. No entanto, explicou o ex-chefe de governo, “uma maneira de fazer isso” não foi encontrado.













“Portanto, temo que o melhor é não permitir que minha nomeação avance e entrego meu apoio a quem for bem-sucedido”. ele anunciou.

A declaração de Johnson veio em um dia em que alguns de seus aliados de longa data, incluindo Suella Braverman, que serviu como procuradora-geral em seu governo, apoiaram Sunak.

O prazo para entrar no concurso de liderança do Partido Conservador terminará às 14h de segunda-feira. Sunak agora lidera, com mais de 140 apoiadores apoiando-o publicamente, enquanto Penny Mordaunt tem pouco mais de 20 endossos.

Se Mordaunt ou qualquer outro candidato também atingir o limite de 100 votos, a disputa será votada eletronicamente pelos membros do Partido Conservador. Se Sunak continuar sendo o único candidato a passar no benchmark, ele será declarado o próximo primeiro-ministro na segunda-feira.

A decisão de Johnson de desistir da corrida aparentemente será uma decepção para muitos membros do partido conservador. Uma pesquisa recente do YouGov revelou que 32% dos entrevistados gostariam que Johnson voltasse como primeiro-ministro, apesar de uma série de escândalos e renúncias do gabinete que acabaram precipitando sua saída.

Sunak, de acordo com a pesquisa, está significativamente atrás de seu ex-chefe em popularidade: apenas 23% dos 530 entrevistados conservadores manifestaram apoio a ele.