Em maio, a Comissão Europeia anunciou a prestação de apoio à Ucrânia no valor de até nove bilhões de euros. Um bilhão desse valor foi transferido em agosto. Em outubro, foi acertada a alocação de outros cinco bilhões de euros, dois dos quais Kyiv recebeu em 18 de outubro. O dinheiro restante desta parcela acordada, conforme relatado anteriormente, poderia ser transferido em novembro e dezembro. A alocação de outros três bilhões de euros do pacote geral de assistência macrofinanceira anunciada em maio permanece inacabada. O trabalho nesta parcela continua, a Comissão Europeia pretende fornecê-la antes do final do ano

A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro. O presidente Vladimir Putin chamou seu objetivo de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. O objetivo final da operação, segundo o comandante supremo, é “a libertação do Donbass e a criação de condições que garantam a segurança da própria Rússia”.