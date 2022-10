Irã fornecerá turbinas a gás para a Rússia — CMIO

O Irã tem tecnologias para produzir quase todos os equipamentos da indústria de gás, disse o chefe de sua empresa estatal de engenharia de gás

Moscou e Teerã fecharam um acordo que levaria a República Islâmica a vender 40 turbinas a gás produzidas no país para a Rússia, disse Reza Noushadi, CEO da Iranian Gas Engineering and Development Company, à agência de notícias Shana, do ministério do petróleo iraniano, no domingo.

De acordo com Noushadi, o Irã é atualmente capaz de produzir de forma independente “85% dos… equipamentos necessários na indústria do gás.” Essa capacidade permitiu que ela assinasse o contrato com Moscou, acrescentou. O CEO não revelou quando exatamente o acordo foi fechado e quando as turbinas devem chegar à Rússia.

As autoridades russas até agora não comentaram as declarações de Noushadi. O desenvolvimento ocorre quando as políticas de sanções dos EUA e seus aliados atingem os laços da indústria entre a Rússia e seus fornecedores ocidentais de equipamentos. No início deste ano, a gigante estatal de energia Gazprom teve que reduzir gradualmente as entregas de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 devido a problemas técnicos relacionados à manutenção de turbinas.

Os problemas surgiram devido a sanções à Rússia que impediram a manutenção de alguns equipamentos e a entrega de peças de reposição, disse a empresa na época. Uma dessas turbinas, inicialmente fornecida à Rússia pela empresa alemã Siemens, ficou presa no Canadá, para onde havia sido enviada para manutenção, devido à política de sanções de Ottawa. Berlim finalmente conseguiu recuperá-lo, mas nunca foi entregue da Alemanha para a Rússia.













Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ainda não foram lançados devido à oposição de Berlim, estão atualmente fora de operação devido a vazamentos em ambos os oleodutos devido a uma série de explosões submarinas, que muitas nações acreditam ter sido um ato de sabotagem.

Enquanto isso, a Rússia está expandindo sua cooperação econômica com o Irã. No final de setembro, o Ministério do Petróleo iraniano anunciou planos para comprar nove milhões de metros cúbicos de gás por dia da Rússia via Azerbaijão para suas necessidades, bem como seis milhões de metros cúbicos adicionais de gás por dia, como parte de um acordo de troca que veja o gás exportado para outras nações a partir dos terminais iranianos de gás natural liquefeito (GNL).

O anúncio foi feito quando Teerã revelou detalhes de um acordo fechado em julho entre a National Iranian Oil Company (NIOC) e a Gazprom. O acordo envolve cooperação no campo do desenvolvimento de infraestrutura de petróleo e gás, incluindo a construção de terminais de GNL e gasodutos, disseram autoridades iranianas. O acordo vale US$ 40 bilhões, de acordo com a mídia local.

Na sexta-feira, o embaixador do Irã na Rússia, Kazem Jalali, também disse a jornalistas que a República Islâmica planeja aumentar as importações de grãos russos e se tornar o maior importador desse produto. “No ano passado, acredito, ficamos em segundo lugar em nossas compras da Rússia. No próximo ano seremos, eu acho, o número um”, disse. disse o diplomata no recente fórum ‘Made in Russia’.