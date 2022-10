França pode enfrentar apagões sem energia nuclear — CMIO

O país está correndo para colocar todos os seus reatores de volta em operação para o inverno

A chefe do regulador de energia francês CRE, Emmanuelle Wargon, pediu que todos os reatores nucleares do país sejam reiniciados, pois enfrenta riscos de apagões no inverno.

“É fundamental que o trabalho seja retomado o mais rápido possível… [state-owned utility] A EDF precisa colocar em manutenção todos os seus reatores nucleares”, Wargon disse à rádio RMC na quarta-feira, comentando sobre um ataque que interrompeu um terço dos reatores da França.

A França gera cerca de 70% de sua eletricidade a partir de uma frota nuclear de 56 reatores, todos operados pela EDF. Na terça-feira, um representante do sindicato francês FNME, Virginie Neumayer, disse a repórteres que 20 dos reatores foram afetados pelas greves e a manutenção em 17 foi suspensa como resultado.

Greves em usinas nucleares vêm acontecendo há várias semanas, juntamente com protestos em refinarias e depósitos de petróleo de propriedade das grandes petrolíferas TotalEnergies e ExxonMobil, causando grandes interrupções no fornecimento de combustível no país.

Os sindicatos estão exigindo salários mais altos para os trabalhadores, já que a inflação no país subiu acima de 6%. O movimento de protesto em todo o setor de energia ocorre em um momento em que a França espera que sua produção nuclear atinja uma baixa de 30 anos este ano, devido a um número recorde de interrupções de reatores causadas por problemas de corrosão e manutenção planejada.

Na terça-feira, a operadora da rede elétrica RTE alertou que greves prolongadas, que dificultam os trabalhos de manutenção e o reinício dos reatores nucleares, levariam a “consequências pesadas” para o fornecimento de energia durante o inverno. O funcionamento dos reatores nucleares já foi atingido por uma seca histórica neste verão, quando os níveis de água do rio caíram para níveis recordes.

