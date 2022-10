Musk pode demitir 75% da equipe do Twitter – mídia – CMIO

O bilionário planeja reestruturar drasticamente a gigante das mídias sociais

Elon Musk pode reduzir a força de trabalho do Twitter em três quartos se se tornar o proprietário da empresa de mídia social, informou o Washington Post na quinta-feira, citando entrevistas e documentos obtidos.

Os cortes no número de funcionários no Twitter são esperados, independentemente de uma venda da empresa. A atual administração do Twitter teria planejado reduzir a folha de pagamento da empresa em cerca de US$ 800 milhões até o final de 2023, um número que seria igual a um corte de cerca de 25% da força de trabalho. As intenções de Musk, no entanto, são muito mais extremas do que o Twitter havia planejado.

De acordo com o Post, Musk disse a potenciais investidores em seu acordo para comprar a empresa que planejava demitir quase 75% dos 7.500 funcionários do Twitter, “reduzir a empresa a uma equipe mínima de pouco mais de 2.000”.

“Um corte de 75% no número de funcionários indicaria, pelo menos fora dos portões, fluxo de caixa livre e lucratividade mais fortes, o que seria atraente para os investidores que desejam entrar no negócio”. analista financeiro da Wedbush Securities Dan Ives disse à AP na sexta-feira, acrescentando que “você não pode abrir caminho para o crescimento.”

Teme-se que tal programa de demissões em massa tenha um grande impacto na capacidade da empresa de controlar conteúdo nocivo e impedir violações de segurança de dados, e prejudicaria os mais de 200 milhões de usuários do Twitter que fazem login todos os dias.

Edwin Chen, anteriormente responsável pelas métricas de spam e saúde do Twitter e agora CEO da plataforma de moderação de conteúdo Surge AI, disse ao canal que tais demissões seriam “imediatamente sentida por milhões de usuários” e ameaçaria expô-los a hacks e a material ofensivo.

Elon Musk inicialmente ofereceu US$ 44 bilhões pela empresa em dificuldades em abril, mas depois desistiu do acordo, alegando que o número de contas de “bot de spam” na plataforma havia sido deturpado. Após meses de batalhas legais, o Twitter e Musk devem fechar o acordo até 28 de outubro.

