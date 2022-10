Alemães instados a racionar mais gás — CMIO

As famílias alemãs precisam reduzir ainda mais o consumo de gás natural do que já fizeram para evitar a escassez, de acordo com um estudo de energia publicado na quinta-feira.

“O consumo de gás pré-crise precisa cair 30%”Der Spiegel citou Gunnar Luderer do projeto Ariadne no Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, que divulgou a pesquisa.

Esse nível de economia ajudaria a Alemanha a evitar a escassez de gás e interrupções no fornecimento, escreve o Der Spiegel.

De acordo com a pesquisa, as pessoas precisam adaptar seu comportamento de aquecimento, por exemplo, diminuindo a temperatura ambiente e o controle inteligente, o que ajudaria a economizar 30% do gás usado no setor habitacional até o próximo ano. As residências particulares, o comércio e os serviços são os maiores consumidores de gás natural na Alemanha e o utilizam principalmente para aquecimento e água quente, mas, como aponta o relatório, conseguiram reduzir apenas ligeiramente o consumo.













Durante o verão, o consumo de gás diminuiu 23% em relação à média quinquenal, mas os dados preliminares oficiais de setembro variam de um decréscimo de 19% em relação à média quinquenal, para um aumento de 16%, explica o relatório .

A pesquisa também lamenta “o aumento maciço” nos preços do gás, dizendo que em agosto o gás era mais de dez vezes mais caro do que a média de longo prazo antes da atual crise de energia.

A participação da Rússia nas importações de gás natural para a Alemanha foi de cerca de 50% nos últimos anos. A interrupção do fornecimento da Rússia, o desligamento de muitas usinas nucleares na França e os problemas de logística com carvão devido à seca do verão foram apontados entre os motivos do aumento do preço no atacado da eletricidade.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT