Inflação no Reino Unido pode subir para 15% – Bloomberg – CMIO

A inflação anual do Reino Unido pode subir para 15% no início do próximo ano, à medida que novos aumentos acentuados nos preços da energia aumentam o custo de vida, informou a Bloomberg na quinta-feira.

As pressões de preços provavelmente serão mais fortes e durarão mais do que o esperado, a menos que o governo desenvolva medidas de alívio para famílias que lutam para pagar suas contas de energia, escreveu a agência de notícias.

O custo de bens e serviços no Reino Unido já havia atingido um pico de 40 anos em setembro, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ganhando 10,1% nos 12 meses até setembro de 2022, de acordo com estimativas publicadas na quarta-feira pelo UK Office para Estatísticas Nacionais.

Esta semana, o novo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Jeremy Hunt, anunciou planos para subsidiar as contas de combustível para as famílias, mas a medida proposta durará apenas até abril, e analistas temem que consumidores e empresas ainda estejam expostos a custos crescentes de gás e eletricidade.

"A questão-chave para as perspectivas de inflação para 2023 agora diz respeito à garantia do preço da energia", um economista do ING disse à Bloomberg.













Em setembro, a primeira-ministra Liz Truss anunciou um teto de preço para energia, que logo foi descartado pelo novo ministro das Finanças. Especialistas dizem que, sem limites de preços, os consumidores serão altamente dependentes das flutuações dos preços da energia. Anteriormente, Hunt prometeu que “ajuda aos mais vulneráveis” seria uma prioridade para o governo lidar com a inflação alta.

De acordo com a agência de notícias, uma piora das perspectivas para a inflação e a falta de um plano para enfrentar a crise do custo de vida afetarão a abordagem do Banco da Inglaterra à política monetária e podem forçar o regulador a aumentar as taxas de juros no curto prazo.

No entanto, fazer previsões precisas em meio à atual turbulência do governo é quase impossível, pois, após a renúncia de Truss, outra reversão da política econômica do país será inevitável.

