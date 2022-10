UE quer usar ativos russos ‘congelados’ para financiar a Ucrânia — CMIO

Líderes da UE instruíram a Comissão Europeia a preparar propostas sobre maneiras de usar ativos russos congelados para reconstruir a Ucrânia, informou a agência de notícias TASS na sexta-feira, citando o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

“Devemos examinar os ativos congelados e seu possível uso para a reconstrução da Ucrânia e para ajudar a Ucrânia”, Michel disse, conforme citado pela TASS, depois que os líderes da UE encerraram uma cúpula de dois dias em Bruxelas.

Essa questão pode ser discutida em uma conferência internacional sobre a Ucrânia que acontecerá na próxima semana na Alemanha, acrescentou Michel.

A Rússia criticou fortemente a apreensão de seus ativos pelas nações ocidentais, com o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, dizendo que o congelamento de ativos constitui essencialmente roubo.

Legalmente, os fundos congelados no valor de mais de € 300 bilhões (US$ 292 bilhões) ainda pertencem à Rússia ou a seus cidadãos. Para gastar esses bens, a UE precisa de encontrar uma forma de os confiscar.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE pretende fornecer à Ucrânia cerca de 1,5 bilhão de euros por mês. Os ministros das Finanças do bloco foram encarregados de juntar o dinheiro.













A UE confiscou bens pertencentes a empresários e empresas russos, juntamente com os ativos do Banco Central da Rússia, como parte das sanções contra Moscou. A ideia de usar os fundos na Ucrânia foi apresentada pela primeira vez há vários meses e foi apoiada por políticos como o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, a ex-primeira-ministra britânica Liz Truss e o presidente do Conselho Europeu Charles Michel.

Altos funcionários dos EUA, incluindo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertaram que o uso desses fundos na Ucrânia pode ser ilegal e desencorajar outros países a investir nos Estados Unidos.

