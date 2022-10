Substituto de olhos de agricultores britânicos para colheitas – Guardian – CMIO

Os painéis solares são mais lucrativos do que a agricultura, o jornal cita representantes da indústria dizendo

Proprietários de terras no Reino Unido estão pedindo a quem chegar ao poder após a saída de Liz Truss nesta semana que descarte os planos do primeiro-ministro cessante de proibir fazendas solares em terras agrícolas, informou o Guardian no sábado.

Uma associação de proprietários de terras disse ao jornal que ter painéis solares em terras menos produtivas lhes permitiu subsidiar a produção de alimentos durante os anos ruins e fornecer energia barata para as fazendas e áreas locais.

Truss, que renunciou na quinta-feira, e seu secretário de meio ambiente, supostamente planejavam banir os painéis solares na maior parte das terras agrícolas da Inglaterra, reclassificando as terras agrícolas menos produtivas como “melhor e mais valioso”, citando a segurança alimentar. Os planos deixaram os proprietários “desanimado e surpreso”de acordo com o site de notícias agrícolas Farminguk.

“Para nós é uma fonte de renda constante. Inequivocamente, ganhamos mais com nossos painéis solares do que com a agricultura”. o Guardian citou o fazendeiro de Kent Harry Teacher como tendo dito.

A indústria agrícola britânica foi duramente atingida pela crise energética. Em agosto, a revista Farmers Weekly informou que os agricultores que precisavam renovar seus contratos de energia neste outono estavam enfrentando aumentos de custos de até 400%. Uma fazenda no Reino Unido enfrenta uma conta anual de US$ 17 milhões pelo gás natural necessário para aquecer suas estufas, segundo a revista The Insider.













Em setembro, o governo de Liz Truss anunciou um pacote de apoio de seis meses para ajudar as empresas do Reino Unido, incluindo fazendas e empresas rurais, a pagar por gás e eletricidade.

Os sindicatos agrícolas criticaram o plano, no entanto, dizendo que faria pouco para ajudá-los a fazer os planos necessários de longo prazo.

De acordo com o Farmers Weekly, o setor agrícola quer que o governo ajude as fazendas a investir em energia renovável para que possam gerar sua própria eletricidade a partir de fontes renováveis.

