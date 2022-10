Escassez ‘grave’ de vacinas provoca mudança na OMS — CMIO

“O benefício de fornecer uma dose ainda supera nenhuma dose”, o órgão de saúde continuou, acrescentando que “Embora a interrupção temporária da estratégia de duas doses leve a uma redução e encurtamento da imunidade, esta decisão permitirá que mais pessoas sejam vacinadas e lhes forneça proteção no curto prazo, caso a situação global da cólera continue se deteriorando.”

Desde janeiro, 29 países relataram casos de cólera, segundo a OMS, com Haiti, Malawi e Síria enfrentando atualmente “grandes surtos”, enquanto o Quênia recentemente se tornou o último país a detectar a doença. O número marca um aumento significativo globalmente, já que menos de 20 nações sofreram surtos anualmente nos cinco anos anteriores.













Embora a abordagem de dose única tenha se mostrado eficaz em epidemias anteriores de cólera, as autoridades mundiais de saúde disseram que é apenas uma “solução de curto prazo” e essa “É necessária uma ação urgente para aumentar a produção global de vacinas” para lidar com os surtos em curso.

Do total de 36 milhões de doses de vacina contra cólera que devem ser produzidas este ano, 24 milhões já foram enviadas para ambos “reativo” e “preventivo” campanhas de imunização. Outros 8 milhões foram alocados pelo Grupo de Coordenação Internacional da OMS sobre Fornecimento de Vacinas para vacinações de emergência em vários países, deixando um “terrível” falta.

Além disso, a OMS disse que a produção de vacinas contra a cólera está agora no seu “capacidade de corrente máxima”, argumentando que a estratégia de uma dose é a única maneira prática de esticar os suprimentos dadas as restrições.

A cólera é uma infecção intestinal causada pela bactéria Vibrio cholerae, com sintomas comuns, incluindo dor de estômago extrema, diarréia, vômito e cãibras musculares. Os pacientes geralmente experimentam desidratação grave devido à perda de líquidos, potencialmente levando a mais complicações, incluindo a morte. A doença é comumente transmitida através do consumo de água contaminada e aparece com mais frequência em países mais pobres.