Rússia não participará da cúpula nuclear de Washington – Bloomberg – CMIO

Vários novos palestrantes foram adicionados à lista nesse período, incluindo o cofundador da Microsoft, Bill Gates, a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, bem como autoridades nucleares da China, Polônia, África do Sul e Argentina.

Embora o engenheiro nuclear russo Mikhail Chudakov lidere o departamento de energia nuclear da AIEA, a agência “recusou-se a comentar” sobre se ele iria participar do evento da próxima semana, de acordo com a Bloomberg.

Dois funcionários dos EUA que falaram anteriormente com a agência sob condição de anonimato disseram que a presença de Moscou na reunião da AIEA seria um “pesadelo diplomático”, já que a Casa Branca vem tentando há meses trazer sanções adicionais contra a própria Rosatom. Os funcionários também observaram que, sob um acordo com a nação anfitriã, os Estados Unidos são obrigados a convidar delegados de todos os estados membros da AIEA, e disseram que qualquer esforço para excluir a Rússia poderia criar problemas com outras nações que buscam tecnologia nuclear russa, já que Rosatom continua sendo o maior maior exportador de reatores nucleares e combustível.