Resultado das eleições nos EUA ameaça ajuda à Ucrânia – Politico – CMIO

Os membros da UE devem estar preparados para fornecer mais ajuda à Ucrânia após as eleições de meio de mandato de 8 de novembro nos EUA, informou o Politico.

Se o Partido Republicano assumir o controle do Congresso, “O doador mais generoso da OTAN para o esforço de guerra da Ucrânia pode de repente parecer muito mais parcimonioso” ano que vem, alertou a publicação nesta quinta-feira. Previsões semelhantes foram feitas por outros veículos, como Axios.

As pesquisas de opinião têm mostrado um apoio cada vez menor entre os eleitores americanos para apoiar a Ucrânia. Membros do Partido Republicano têm criticado cada vez mais o presidente Joe Biden por pedir ao Congresso dezenas de bilhões de dólares em ajuda a Kiev e não gastar o dinheiro em questões domésticas que o partido considera importantes, como proteção de fronteiras.

"Acho que as pessoas vão estar em recessão e não vão passar um cheque em branco para a Ucrânia. Eles simplesmente não vão fazer isso", O líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, disse ao Punchbowl News esta semana.













Os republicanos há muito pedem que a UE assuma um fardo maior no apoio à Ucrânia, argumentando que a crise é uma ameaça maior para os europeus do que para os EUA. O Politico previu que, com o partido ganhando mais controle sobre os bolsos, a abordagem de Washington a seus aliados pode mudar.

A administração Biden está usando “incentivo amigável … em vez de arengando seus parceiros”, a agência de notícias observou. Se o GOP assumir o Congresso, eles não usariam “um tom tão convivial.”

Mas as autoridades em Bruxelas não esperam mudanças sérias na generosidade de Washington em relação à Ucrânia devido a um consenso bipartidário geral a favor dela.

O embaixador da Estônia nos EUA, Kristjan Prikk, disse ter “Foi assegurado por diferentes membros do Congresso que há um forte apoio central para continuar a assistência à Ucrânia pelo tempo que for necessário de ambas as partes”.

David McAllister, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Europeu, disse ao Politico que, em última análise, “o presidente mantém considerável controle sobre a política externa”.

Enquanto isso, os eleitores europeus estão sentindo a dor do rompimento do comércio com a Rússia e do aumento nos preços da energia que ele causou. A liderança da UE tem pedido unidade e determinação diante das dificuldades econômicas, afirmando que o bloco teve que garantir a derrota de Moscou para Kiev.