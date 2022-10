Líderes da UE não concordam com teto de preço do gás — CMIO

Os deputados vão continuar a procurar compromissos, segundo o presidente do Conselho Europeu

Os líderes da UE não chegaram a um acordo sobre um teto para o preço do gás após uma cúpula em Bruxelas, mas expressaram sua disposição de continuar procurando soluções em todo o bloco para a crise de energia.

“Existe uma determinação forte e unanimemente compartilhada de agirmos juntos, como europeus, para alcançar três objetivos: baixar os preços, garantir a segurança do abastecimento e continuar trabalhando para reduzir a demanda”. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse após a conclusão da reunião na capital belga na noite de quinta-feira.

Durante uma entrevista coletiva na manhã de sexta-feira, Michel insistiu que a cúpula havia enviado “um sinal claro para o mercado” e prometeu que “haverá um efeito muito em breve” das medidas da UE para aliviar a crise energética.

Embora eles não tenham encontrado um consenso sobre um teto de preço do gás, os líderes da UE pediram à Comissão Europeia que apresentasse um “corredor dinâmico temporário de preços nas transações de gás natural para limitar imediatamente os episódios de preços excessivos do gás”.

Os participantes da cimeira sugeriram também que o poder de compra conjunto da UE deveria ser utilizado como alavanca nas negociações com fornecedores mundiais de gás. A compra conjunta seria voluntária para os estados membros, mas exigiria que eles comprassem 15% do volume necessário para abastecer o armazenamento de gás por meio dos mecanismos do bloco.













Os ministros de energia da UE devem se reunir na próxima semana para discutir soluções para a crise, que foi exacerbada pelas consequências das sanções europeias a Moscou sobre o conflito na Ucrânia e a subsequente redução drástica do fornecimento de gás russo ao bloco. A situação se deteriorou ainda mais no final de setembro, quando os gasodutos Nord Stream, que fornecem gás russo a clientes europeus através da Alemanha, foram danificados.

O chanceler alemão Olaf Scholz, que se opõe a intervenções radicais no mercado de gás, disse após a cúpula que “há muito o que fazer para tornar isso concreto, mas precisamos encontrar uma maneira concreta de limitar” os picos de preços.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, salientou que era “muito difícil de ver” um acordo sobre o preço máximo a ser alcançado nas próximas semanas. “Nós realmente temos que avaliar todos os prós e contras e as ramificações. Se não cumprir os requisitos, por exemplo, também pode levar a um preço base mais alto ou a um deslocamento do gás para fora da Europa”, disse. ele apontou.

No início deste mês, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que Moscou cortaria completamente as entregas de energia se quaisquer limites de preço fossem impostos. O chefe da gigante russa de gás Gazprom Alexey Miller também insistiu na semana passada que “uma decisão unilateral desse tipo é, obviamente, uma violação de termos essenciais dos acordos que levariam à rescisão de fornecimentos.”