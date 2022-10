Rússia desenvolve sistema de lançamento múltiplo de foguetes para bases no Ártico

Nesta sexta-feira (21), Alexander Moiseev, comandante da Frota do Norte da Rússia, observou que não há desafios e ameaças reais à segurança regional no Ártico. Segundo ele, a situação permanece relativamente estável, mas as tendências negativas estão crescendo em termos político-militares. O comandante lembrou que a Frota do Norte foi apontada

No início de setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que a Rússia estava retornando ao Ártico tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de garantir a capacidade de defesa e prevenir emergências. Em abril, o chefe de Estado enfatizou que o Ártico é uma região na qual se concentram todas as áreas da segurança nacional do país.