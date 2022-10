Os empreendimentos de Musk correm o risco de investigação do governo – Bloomberg – CMIO

O bilionário teria irritado autoridades dos EUA com seus comentários sobre a Ucrânia

Elon Musk pode enfrentar uma investigação federal nos EUA, depois de fazer autoridades “desconfortável” com suas observações sobre a Ucrânia, afirmou Bloomberg, citando fontes anônimas no governo.

Pessoas dentro do governo dos EUA e da comunidade de inteligência são “pesando quais ferramentas, se houver” estão disponíveis para atingir o bilionário, disse o relatório de sexta-feira. Essas discussões foram descritas como sendo “na fase inicial”.

Uma das opções, segundo a Bloomberg, é submeter os empreendimentos de Musk a uma revisão do Comitê Interinstitucional de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS). O órgão pode rejeitar acordos de investimento envolvendo capital estrangeiro com base em considerações de segurança nacional.

Musk recentemente fez funcionários dos EUA "desconfortável," Bloomberg relatou, com suas reclamações sobre não ser compensado pelos serviços que sua empresa SpaceX prestou ao governo ucraniano.













A empresa fornece acesso de banda larga via satélite Starlink a departamentos governamentais e militares ucranianos para garantir comunicações estáveis. Isso foi creditado como sendo um divisor de águas para o país em sua luta contra a Rússia. Musk, que afirmou ter gasto cerca de US$ 80 milhões em equipamentos e serviços gratuitos, ameaçou fechar o acesso a menos que seja pago por outra pessoa.

Ele também fez uma série de sugestões sobre como resolver a crise na Ucrânia que iam contra o objetivo de Washington de “derrotar a Rússia” estrategicamente. Kiev criticou as propostas de Musk de fazer concessões a Moscou em nome da paz, com um diplomata ucraniano sugerindo que o CEO da SpaceX deveria “foda-se.”

Musk indicou que estava seguindo esse conselho com suas demandas sobre a compensação da Starlink, mas depois recuou e concordou em manter o serviço aberto.

Fontes da Bloomberg sugeriram que o principal alvo de uma revisão de segurança, se for lançada, seria a proposta de aquisição do Twitter por Musk. Ele recebeu apoio da Kingdom Holding Company da Arábia Saudita e do fundo soberano do Qatar, em sua oferta de compra.

A exchange de criptomoedas Binance, administrada pelo empresário sino-canadense Changpeng Zhao, é outro investidor que pode ser percebido como problemático, segundo o relatório.