Duas décadas depois de seu surgimento como uma jogada de marketing, o conceito desfrutou de uma recuperação improvável

Por Fiodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa retornou de Riad, no início desta semana, com a notícia de que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman havia manifestado a intenção de seu país de se juntar ao BRICS.

Isso não é uma surpresa – Argentina e Irã também anunciaram o mesmo na primavera. Neste ponto, precisaremos pensar em siglas cada vez mais complicadas para a associação em expansão, mas esse não é o ponto.

A empolgação em torno do BRICS é um sinal das mudanças que estão ocorrendo no mundo.

Esse grupo de países – originalmente chamado de BRIC, aliás – é uma construção artificial inventada na virada do século pelo analista do Goldman Sachs Jim O’Neill para fins práticos. Os investidores precisavam “vender” os mercados emergentes, então usaram uma jogada de marketing bem-sucedida (vinculá-la a blocos de construção era uma boa forma de jogo de palavras). Com o toque de O’Neill, o sindicato foi visto por muito tempo principalmente por um prisma econômico.

Mas essa percepção não implicou na eventual reaproximação real dos estados envolvidos – eles são muito diferentes, distantes um do outro, não precisam de uma estrutura comum para potencializar a cooperação econômica, e tudo pode ser feito em nível bilateral. Além disso, a taxa de crescimento, que foi a razão inicial para a aproximação desses países, mudou – como era de se esperar, as altas foram seguidas por baixas, de vários tipos.













O conceito teria permanecido uma reflexão tardia divertida se não tivesse sido reimaginado. Desde 2006, o BRIC/BRICS tem sido o formato para reuniões regulares em nível ministerial e depois no mais alto nível político. À medida que a comunidade política surgiu (deve-se enfatizar – estritamente informal), um critério foi formado por conta própria. Que o BRICS é um grupo de países com plena soberania, ou seja, capaz de perseguir políticas totalmente independentes.

Isso implica não apenas autonomia política (sem necessidade de se guiar pela opinião externa), mas também o potencial econômico para realizar esse objetivo. Um que não pode ser alcançado por muitos países do mundo.

No Ocidente, hoje, apenas os Estados Unidos parecem ter esse direito; o resto do bloco, mesmo os mais desenvolvidos economicamente, limitam voluntariamente sua soberania política pela participação em alianças.

Dito isso, o mero fato de uma “união de soberanos” técnica não produziu, por si só, uma nova estrutura: as tentativas de estimular os laços econômicos dentro do BRICS não foram recebidas com grande entusiasmo. E as ideias para transformar o grupo em um contrapeso formalizado ao G7 não surtiram efeito, porque os vínculos com o Ocidente eram cruciais para todos os membros.

No entanto, esta situação mudou. Os eventos de 2022, iniciados por Moscou, claramente dividiram o mundo em uma parte ocidental que se mobiliza contra a Rússia, enquanto outras adotam uma abordagem de esperar para ver. O Ocidente usou todo o arsenal de pressão à sua disposição para punir Moscou e demonstrar como a desobediência é punida.

O resultado foi bastante inesperado. Todos os outros países, especialmente os grandes estados do BRICS ou aqueles que reivindicam um papel no mundo próprio, não apenas se distanciaram de aderir à campanha ocidental como a rejeitaram abertamente, apesar de tal postura acarretar o risco de repercussões do EUA e seus aliados.

Claro que não se trata de apoiar as ações da Rússia, mas sim de rejeitar as formas de pressão externa. E como isso é de natureza sistêmica e relacionado às peculiaridades da ordem mundial, as formas de combatê-la exigem uma mudança nesta última.

Foi aí que ficou claro que o BRICS tem um potencial considerável. Pode ser um agrupamento bastante confuso, mas está mais bem preparado do que qualquer outra coisa para os interessados ​​em esquemas alternativos de ordem internacional. A já mencionada soberania total (política e econômica) é um pré-requisito para essas opções.













Assim, a participação no BRICS torna-se um sinal de pertencimento a um mundo que está emergindo além do domínio ocidental estabelecido. Não precisa necessariamente ser sobre confronto.

É muito mais valioso poder contornar as instituições ocidentais e reduzir o risco de interação com elas. Por exemplo, construindo formas paralelas de conduzir relações financeiras, econômicas e comerciais sem depender de instrumentos controlados pelos EUA ou pela UE.

O desejo de Riad de se juntar é bastante notável. É claro que um país com controle sobre recursos materiais significativos e capacidade de regular os preços globais pode permitir um comportamento independente e escolher parceiros confortáveis ​​que não imponham uma série de condições de interação.

Um sistema internacional centralizado, liderado por um hegemon, está fadado ao fim de qualquer maneira. Isso acontecerá não importa como o conflito na Ucrânia termine. E, assim, uma diversidade de formatos estará em alta demanda. As novas circunstâncias abrirão perspectivas para o BRICS.

O autor britânico da sigla dificilmente poderia imaginar esse cenário vinte anos atrás, mas a vida às vezes é generosa com empreendimentos que pareciam ter origens frívolas.