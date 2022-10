Japão e Austrália firmam novo acordo de cooperação militar de 'alinhamento estratégico'

Report This Content

O Japão e a Austrália assinaram no sábado (22) um acordo de segurança bilateral em meio ao que afirmam ser um “cada vez mais duro ambiente estratégico”, escreve a agência norte-americana Associated Press.

O acordo foi oficializado na ocasião do encontro entre Fumio Kishida e Anthony Albanese, primeiros-ministros do Japão e da Austrália, respetivamente em Perth, Austrália. Trata-se de uma atualização da Declaração Conjunta para a Cooperação em Segurança de 2007, que se segue a um acordo bilateral assinado em janeiro de 2022 entre Kishida e o então premiê australiano Scott Morrison e que permite que cada um dos países realize exercícios militares no outro.

Panorama internacional Como ascensão militar da China com Xi no comando provoca inquietação de ‘adversários’ na região?

Segundo os termos do novo acordo, a Força de Autodefesa do Japão treinará e realizará exercícios com os militares da Austrália no norte do país. As duas nações concordaram em aumentar a cooperação em apoio logístico, de inteligência e informação, mas também assinaram acordos de cooperação em segurança energética e mineração.

“Esta declaração histórica envia um forte sinal para a região de nosso alinhamento estratégico”, sublinhou Albanese, enquanto Kishida declarou que ela “traçará a direção de nossa cooperação em segurança e defesa nos próximos dez anos”.

Além disso, o comunicado conjunto de Camberra e Tóquio condenou a operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

Os dois países têm respondido negativamente ao que afirmam ser a crescente assertividade da China e aos vários acordos que Pequim tem firmado com países do Pacífico Sul.

A Austrália e o Japão, junto com os EUA e a Índia, participam desde 2007 do Quad, um acordo de segurança militar considerado como tendo o objetivo implícito de contrariar a China. Em 2021 a Austrália também acordou com os EUA e o Reino Unido um plano de aquisição de submarinos nucleares, uma ação que levou a preocupações de proliferação nuclear.





