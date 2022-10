Mundo à beira da catástrofe: 60 anos da crise dos mísseis e bloqueio naval de Cuba

© AFP 2022 / –

No dia anterior, em 26 de outubro, Khruschev sugeriu a Kennedy chegar a um compromisso e retirar as armas nucleares da Turquia e de Cuba. Em 27 de outubro, o presidente americano discutiu os termos da resolução do conflito com o embaixador soviético e, desde 29 de outubro até o final de novembro, os mísseis americanos foram retirados da Turquia e os mísseis soviéticos de Cuba.

Na foto: cargueiro soviético Okhotsk retira mísseis de uma base em Cuba conforme os acordos alcançados, dezembro de 1962.