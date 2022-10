Interpol lança metaverso policial — CMIO

O primeiro metaverso para a aplicação da lei foi revelado pela Interpol. Como alguns crimes cometidos no mundo físico ainda não são regulamentados no espaço virtual, os criminosos já estão se aproveitando da relativa ilegalidade, conclui a organização.

O lançamento da plataforma pela Interpol foi anunciado durante sua 90ª Assembléia Geral em Nova Délhi na quinta-feira. Em comunicado publicado em seu site, o órgão internacional de polícia explicou que os usuários do novo metaverso podem fazer um tour por uma recriação virtual da sede da Secretaria-Geral da Interpol em Lyon, na França, interagir com outros oficiais e fazer cursos de treinamento em investigação forense juntamente com outras capacidades de policiamento.

O Diretor Executivo de Tecnologia e Inovação da Interpol, Madan Oberoi, insiste que “nem todos os atos que são criminalizados” desligada “são considerados crimes quando cometidos no mundo virtual”. Oberoi destacou a importância de cortar “futuros mercados criminosos antes que estejam totalmente formados”.













O chamado Metaverse é construído sobre a ideia de a internet evoluir para um espaço virtual único e imersivo, usando tecnologia de realidade virtual ou alterada, acessível aos usuários por meio de fones de ouvido VR ou AR.

Várias empresas já tentaram criar sua própria versão desse mundo online, incluindo a Meta de Mark Zuckerberg, que vem desenvolvendo sua própria plataforma chamada Horizon Worlds.

“Os criminosos já estão começando a explorar o Metaverso” A Interpol alertou no comunicado de quinta-feira. A organização coopera com o Fórum Econômico Mundial, Meta e Microsoft na preparação para combater o crime nos espaços emergentes.

A Interpol diz que, à medida que o número de usuários do Metaverse cresce, também aumenta a lista de possíveis crimes, que potencialmente incluirão violações como roubo de dados, lavagem de dinheiro, fraude financeira, falsificação, ransomware, phishing e até agressão e assédio sexual.