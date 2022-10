Ex-primeiro-ministro do Paquistão impedido de eleições — CMIO

O partido de Imran Khan contestou uma decisão de desqualificação da comissão eleitoral e convocou protestos

Imran Khan, ex-primeiro-ministro do Paquistão, foi proibido de concorrer às eleições e de se tornar membro do parlamento pelos próximos cinco anos. A decisão da comissão eleitoral foi rejeitada por seu partido, que convocou protestos de rua em resposta ao que eles dizem ser um ato de viés político.

A Comissão Eleitoral do Paquistão (ECP) acusou Khan de não relatar adequadamente como seu governo lidou com os presentes que ele recebeu enquanto estava no cargo. Constituiu “práticas corruptas” que justificou sua desqualificação de cargos públicos, anunciou o órgão na sexta-feira.

Altos funcionários do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan rejeitaram a decisão e disseram que vão contestá-la no tribunal.

Fawad Chaudhry, que foi ministro da lei sob Khan, chamou a decisão de “tapa na cara de 220 milhões” partidários do partido e alegou que o veredicto foi “escrito por Nawaz Sharif e assinado por seus servos”, de acordo com o site de notícias local Dawn.













Ele estava se referindo ao ex-primeiro-ministro paquistanês, que também é irmão do atual chefe do governo, Shehbaz Sharif. Chaudhry declarou o “início da revolução”.

Relatos de protestos e alguns confrontos de rua entre partidários do PTI e a polícia têm vindo de várias cidades, incluindo a capital Islamabad, Lahore, Peshawar e Karachi. Na autoestrada Lahore-Islamabad, as pessoas queimaram pneus, de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais.

Na própria capital, a polícia parecia usar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Imagens da cena mostraram espessas nuvens brancas ondulando nas ruas, com pessoas fugindo.

O governo paquistanês chamou o veredicto de uma execução adequada da justiça e disse que Khan pode ser processado por corrupção. O ministro da Justiça, Azam Nazeer Tarar, também acusou a liderança do PTI de incitar “turbas” atacar cidades paquistanesas.

Khan foi removido do cargo de primeiro-ministro em agosto em um voto de desconfiança no parlamento. Ele alegou que foi um golpe suave orquestrado por Washington para colocar um político mais flexível no comando do país. Tanto Shehbaz Sharif quanto o governo dos EUA negaram as acusações.

O caso analisado pela ECP estava relacionado a quatro presentes de países estrangeiros, que Khan admitiu ter vendido. Em sua resposta formal à comissão no mês passado, ele insistiu que pagasse o valor ao tesouro quando os recebesse.

Certos altos funcionários do governo no Paquistão são legalmente obrigados a declarar todos os presentes, mas podem mantê-los abaixo de um determinado valor. Itens mais caros devem ir para um escritório especial chamado Toshakhana, mas em alguns casos, o destinatário pode comprá-los de volta por cerca de metade do valor.