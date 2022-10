O mandato de Liz Truss foi um desastre, mas ela é apenas um sintoma de problemas mais profundos — CMIO

O primeiro-ministro britânico que está de saída foi levado ao poder por um clima político caótico causado por questões que se acumularam por mais de uma década

Liz Truss pode entrar para a história como a pior primeira-ministra britânica de todos os tempos. É muito difícil superar o legado de estar no cargo por meros 45 dias e depois ser forçado a sair após uma reviravolta em um desastroso ‘Mini-orçamento’, tendo demitido seu chanceler do tesouro por seu erro.

O Partido Conservador tem uma notória reputação de apontar as facas para seus líderes – basta olhar para o ídolo de Truss, Margaret Thatcher. Mas ela durou 11 anos, não um mês e meio. Esta situação é, mesmo para os padrões conservadores, sem precedentes.

Isso, é claro, porque todos que disseram que Liz Truss era inadequada e desqualificada para ser primeira-ministra estavam certos. Mas isso levanta a questão: como exatamente ela chegou lá? E como é que a política britânica desceu a uma farsa que permitiu que isso acontecesse?

Liz Truss é a personificação de uma tendência na política britânica em que o nacionalismo, o populismo e a ideologia substituíram a tomada de decisões racionais no governo, criando instabilidade e caos. É um produto do Brexit, que reformou agressivamente o cenário político da Grã-Bretanha e o equilíbrio do poder das facções no Partido Conservador.













A política britânica é instável. É dividido, é caótico, e somente em um clima como esse alguém como Truss poderia assumir o cargo. Toda a sua carreira política e sua rápida ascensão ao poder não é um produto dela ser “capaz” mas de ter dominado a arte de explodir pontos de discussão e slogans que combinam com o clima político de seu tempo.

Ela nunca teve nenhuma política séria. Tudo era baseado em uma mistura fantasiosa de economia ultra-neoliberal, nacionalismo e cruzada geopolítica. A partir de um “rede de liberdade”, a afirmações fanáticas de grandes sonhos de poder. Todos sabiam que era um desastre esperando para acontecer.

No entanto, seus instintos retóricos foram favorecidos por Boris Johnson, que procurou torná-la o ‘rosto’ da agenda do Brexit e a porta-voz da ‘Grã-Bretanha Global’, e não surpreendentemente pelos membros de direita do Partido Conservador, que rapidamente colocaram ela no cargo.

Mas quando chegou o momento decisivo, ela rapidamente descobriu que o slogan populista não poderia salvá-la. Ela descobriu que não foram suas palavras, mas suas ações que tiveram consequências reais e, mesmo para seus padrões, o resultado do colapso de seu governo em apenas 45 dias superou as expectativas de qualquer pessoa. Agora, é um testemunho da extensão do declínio em que a política britânica se encontra.

E é improvável que as coisas melhorem muito quando Truss for substituído. A notícia imediata após sua renúncia foi que Boris Johnson pode estar prestes a concorrer novamente. A mesma filiação partidária que o favorece poderia muito facilmente colocá-lo de volta. Isso significa que mais divisão, mais conflito interno e mais incompetência podem estar a caminho.













Mas mesmo que não seja Boris Johnson novamente e um candidato mais ‘sensato’ como Rishi Sunak vença, as perspectivas para a Grã-Bretanha não são favoráveis. O circo político acontece em um país assolado por uma economia à beira da recessão, inflação crescente e agitação industrial. Não há razão para acreditar que alguém que suceder Truss será capaz de mudar imediatamente alguma coisa. Isso ocorre porque os problemas sistêmicos são mais profundos e mais antigos do que os termos dos poucos PMs mais recentes, e a economia consistentemente falha em entregar para as pessoas comuns.

O país nunca se recuperou verdadeiramente da crise financeira de 2008, muito menos do Brexit, do Covid-19 ou do preço do conflito na Ucrânia. Como mostram as estatísticas, a renda real encolheu quase £ 20.000 entre 2008 e 2021. Isso levou a crescentes divisões sociais e políticas, que por sua vez produziram a desastrosa virada ideológica para a direita. O que, afinal, abriu caminho para o Brexit? E tornou insustentável o governo mais liberal de David Cameron?

Quando vista assim, Liz Truss não é a causa de todos esses problemas, ela é apenas um sintoma. Um sintoma de um longo e profundo declínio britânico. Tempos difíceis estão à frente para o Reino Unido.