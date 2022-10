Fauci forçado a testemunhar sobre censura nas redes sociais — CMIO

Dois estados liderados por republicanos acusaram o governo federal de trabalhar com empresas de tecnologia para “censurar a liberdade de expressão”

O principal conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci, e outros altos funcionários devem ser depostos sob juramento como parte de um processo alegando que o governo trabalhou em conjunto com plataformas de mídia social para criar um “empresa de censura maciça” durante todo o surto de Covid-19.

Em uma decisão de sexta-feira, o juiz Terry Doughty concedeu um pedido conjunto dos procuradores gerais do Missouri e da Louisiana para obrigar vários funcionários atuais e antigos a testemunhar no processo, entre eles Fauci, ex-secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki, diretora da Casa Branca. Estratégia Digital Rob Flaherty, Cirurgião Geral Vivek Murthy e duas figuras de alto nível do FBI e do Departamento de Segurança Interna (DHS).

“Depois de encontrar a documentação de uma relação de conluio entre o [Joe] A administração Biden e as empresas de mídia social para censurar a liberdade de expressão, imediatamente apresentamos uma moção para colocar esses funcionários sob juramento”. Missouri AG Eric Schmitt disse em um comunicado. “Já é hora de lançarmos luz sobre esse empreendimento de censura e forçarmos esses funcionários a serem honestos com o povo americano, e essa decisão nos permitirá fazer exatamente isso. Continuaremos pressionando pela verdade.”













Enquanto a defesa insistiu que altos funcionários só podem ser chamados para testemunhar sobre suas ações no cargo sob “circunstâncias extraordinárias”, O juiz Doughty disse que o pessoal em questão atendeu a esse padrão. Ele acrescentou que os dois estados liderados pelos republicanos “provaram que o Dr. Fauci tem conhecimento pessoal sobre a questão da censura nas mídias sociais relacionadas ao Covid-19”, ordenando-lhe que coopere com um depoimento.

Os pedidos para depor os outros funcionários foram concedidos por motivos semelhantes, pois o juiz concluiu que todos mantinham reuniões diretas com empresas de mídia social sobre a suposta censura ou tinham conhecimento próximo dessas discussões.

Jen Easterly, que lidera a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) do DHS, também foi condenada a testemunhar. Ela jogou um “papel central” dentro “sinalizando desinformação para empresas de mídia social para censura”, os demandantes argumentaram, descrevendo a agência cibernética a “centro nervoso” do “os esforços do governo federal para censurar os usuários de mídia social”.

O mesmo funcionário estaria envolvido no agora extinto ‘Conselho de Governança da Desinformação’ do DHS – apelidado de ‘Ministério da Verdade’ pelos críticos – que teria criado um novo mecanismo para facilitar a cooperação entre a Casa Branca e sites de mídia social.













Inicialmente arquivado em maio passado por Schmitt e pelo procurador-geral da Louisiana, Jeff Landry, o processo alega que o governo federal incentivou as plataformas online a censurar, excluir ou proibir certos discursos sobre a pandemia, incluindo a discussão do “Teoria de vazamento de laboratório da origem do Covid-19” bem como perguntas sobre a eficácia de máscaras faciais, vacinas ou políticas de bloqueio, entre outras questões.

Os dois AGs se basearam amplamente em documentos obtidos por meio de intimações do YouTube, Twitter e da empresa controladora do Facebook Meta, que detalhe comunicações regulares entre o governo e os sites de mídia social.

A Casa Branca, assim como os oito funcionários ordenados a testemunhar, ainda não comentaram a decisão de sexta-feira. Os depoimentos devem ocorrer dentro de 30 dias da ordem, embora ainda não esteja claro se a defesa pretende recorrer da decisão.