Brasil poderia chegar a mercado de 200 milhões na África a partir de Cabo Verde, diz especialista

“O Brasil criou centro cultural do Brasil em Cabo Verde, o que acaba por estreitar as relações do ponto de vista da cultura e das relações humanas. Há embaixadas do Brasil em todos os países dessa comunidade. Há uma intenção clara de estreitar essas relações, até sob o ponto de vista de expansão para mercados bastante interessantes, como Angola e Moçambique. A uma certa altura se pensou em fazer Cabo Verde de trampolim para outro mercado também interessante, da CEDEAO, dos países da África Ocidental, […] um mercado de 200 milhões de pessoas.”