Boris Johnson volta às pressas de férias ao Reino Unido após conseguir apoio para tentar 2º mandato

A perspectiva do retorno de Johnson ao governo é uma questão polarizadora para muitos no Partido Conservador , que está profundamente dividido depois de despedir quatro primeiros-ministros em seis anos.

Para alguns legisladores conservadores, Johnson é um vencedor de votos, capaz de atrair todo o país não apenas com sua celebridade , mas também com seu otimismo enérgico. Para outros, ele é uma figura tóxica e a questão é se ele pode convencer as dezenas de legisladores que o abandonaram de que ele agora é a pessoa que pode unir o partido e reverter sua fortuna, escreve a Reuters.

A disputa para se tornar o quarto primeiro-ministro britânico em quatro anos foi acelerada para levar apenas uma semana. De acordo com as regras, apenas três candidatos poderão chegar à primeira votação dos parlamentares na tarde de segunda-feira (24), com os dois finalistas submetidos à votação dos membros do partido para um resultado até a próxima sexta-feira (28).