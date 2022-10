Ex-líder chinês sai abruptamente da assembléia chave — CMIO

O ex-presidente chinês Hu Jintao deixou a sessão de encerramento de uma importante reunião do Partido Comunista abruptamente no sábado, quando a nova liderança do país deveria ser eleita.

Vídeos que surgiram nas redes sociais mostraram dois homens se aproximando de Hu, que estava sentado ao lado do presidente chinês Xi Jinping. Após uma breve conversa, um dos homens apareceu para pedir ao homem de 79 anos que saísse e o agarrou pelo braço. Hu parecia relutante em atender ao pedido.

Outro funcionário sentado ao lado do ex-presidente aparentemente se juntou à conversa e disse algo a ele. A certa altura, Hu parecia estar tentando levar alguns documentos localizados entre ele e Xi, mas o presidente chinês resistiu a essa tentativa. Caso contrário, o líder em exercício dificilmente reagiu ao desenvolvimento.

Ao deixar seu assento no palco do Grande Salão do Povo, Hu apareceu para se dirigir a Xi mais uma vez, obtendo uma breve resposta e um aceno de cabeça. O ex-presidente então deixou o salão, acompanhado por dois funcionários.

Alguns ocidentais comentaristas foram rápidos para descrever o movimento como “purga,” enquanto a mídia ocidental informou que o ex-líder havia sido “escoltado para fora” do congresso do partido.

Hu Jintao é retirado do palco político de maneira bastante indigna. Observe como ele tenta roubar as anotações de Xi Jinping. Ele não parece nada bem.pic.twitter.com/909xJD5koR — Fergus Ryan (@fryan) 22 de outubro de 2022

De acordo com a mídia chinesa, Hu teve que deixar a sessão devido a alguns problemas de saúde. O ex-presidente “não estava se sentindo bem” durante a reunião e foi acompanhado por sua equipe a uma sala ao lado do salão para descansar, informou a agência de notícias Xinhua.













Hu insistiu em participar da sessão apesar de ter alguns problemas de saúde e “tomando tempo para se recuperar recentemente”, acrescentou a agência.

Alguns comentaristas nas mídias sociais notaram que Hu também havia sido acompanhado na reunião “alguns dias atrás.”

O desenvolvimento ocorre quando o Partido Comunista Chinês deve decidir se permite que Xi continue em seu papel. Se ele permanecer, ele liderará seu partido e seu país para um terceiro mandato, o que é sem precedentes na história moderna da China.

Até agora, as rédeas do poder no país foram entregues a uma nova geração de líderes ao final do segundo mandato do líder cessante. De acordo com alguns relatos da mídia, Hu, que renunciou no final de seu segundo mandato há cerca de 10 anos, se opôs a permitir que Xi permanecesse em seu cargo por mais tempo. Hu foi o presidente chinês entre 2003 e 2013 e foi sucedido por Xi.