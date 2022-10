Diretores da fábrica ucraniana “Motor Sich” acusados ​​de traição

“Vyacheslav Boguslayev, o chefe do conselho da empresa Motor Sich, é acusado de traição. As forças de segurança o detiveram e agora ele está sendo levado para Kyiv sob escolta”, especifica o artigo.

As buscas na direção do Motor Sich aconteceram no sábado. Segundo relatos da mídia, Boguslaev se recusou a abrir as portas e elas tiveram que ser abertas com a ajuda de equipamentos especiais.