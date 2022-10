Defesa antiaérea da Síria derruba 2 mísseis e 4 bombas disparadas por Israel, dizem militares russos

O militar russo especificou que os ataques foram realizados na noite da sexta-feira (21) por quatrooperando a partir das colinas de Golã.

A aeronave de combate israelense disparou quatro mísseis de cruzeiro e oito bombas guiadas no total.

Como resultado do ataque, um radar YLC-6m dos militares sírios e a pista do aeroporto de Al-Dimas foram destruídos. Nenhum militar foi sofreu ferimentos no ataque.