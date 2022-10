MOSCOU, 23 de outubro – RIA Novosti. As forças de segurança ucranianas detiveram Vyacheslav Boguslayev, diretor da fábrica de Motor Sich, acusado de traição, segundo a edição Zaporozhye do ZaBor, citando fontes de agências de aplicação da lei.

Segundo a publicação, Boguslaev foi enviado sob escolta para Kyiv, no sábado ele foi revistado, enquanto o diretor da fábrica se recusou a abrir as portas e elas tiveram que ser abertas com a ajuda de equipamentos especiais.

De acordo com Vladimir Rogov, membro do conselho principal da administração da região de Zaporizhzhya, em seu canal Telegram, Boguslaev, de 83 anos, enfrenta uma sentença de prisão perpétua. “A Ucrânia está devorando seus heróis”, escreveu ele, postando fotos com o diretor preso da Motor Sich.

Escândalo com investidores chineses

Em 2018, o Serviço de Segurança da Ucrânia suspeitou que Boguslayev vendeu ilegalmente mais de 50% das ações da empresa para investidores chineses. O tribunal ucraniano, por recomendação do SBU, prendeu as ações. O departamento então informou que representantes de estados estrangeiros “contrários à legislação ucraniana” adquiriram uma participação majoritária na empresa, emitida para seis empresas offshore e um indivíduo.

Posteriormente, a Motor Sich tornou-se objeto de um processo entre Kyiv e a empresa chinesa Beijing Skyrizon, que era uma das acionistas. Assim, o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia decidiu devolver a empresa à propriedade estatal. Depois disso, Pequim exigiu compensar o investidor por todas as perdas no valor de mais de US$ 4,5 bilhões.

A Beijing Skyrizon observou que “como resultado do tratamento injusto do Estado ucraniano em relação aos investidores chineses nos últimos cinco anos e do uso contínuo de medidas ilegais, os investidores chineses sofreram perdas significativas tanto na Ucrânia quanto na China”. Ao mesmo tempo, o Tribunal Arbitral de Haia recusou-se a dizer à RIA Novosti se o tribunal aceitou o pedido de consideração.

“Motor Sich”

Motor Sich é uma empresa em Zaporozhye que desenvolve, fabrica, repara e mantém motores de turbina a gás para aeronaves e helicópteros, bem como unidades industriais de turbina a gás. Seus produtos são utilizados em aviões e helicópteros em 120 países. A maioria dos produtos da fábrica foi enviada para a Rússia até que as autoridades ucranianas proibiram esses fornecimentos em 2014.

No final de maio, o representante oficial do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, disse que unidades russas destruíram as oficinas Motor Sich, que produziam motores de aeronaves para a aviação militar das forças aéreas ucranianas, incluindo veículos aéreos não tripulados. No final de agosto, armas de alta precisão das Forças Aeroespaciais no território da fábrica atingiram as oficinas de produção, nas quais foi realizada a reparação de helicópteros da Força Aérea Ucraniana.