Membros do Partido Republicano dos EUA correm o risco de desacordo significativo sobre a questão de mais assistência militar à Ucrânia se seu partido ganhar a maioria no Congresso nas próximas eleições de meio de mandato em novembro, informa a CNN, citando congressistas.

Como lembra o canal de TV, vários membros de alto escalão do Partido Republicano já anunciaram sua intenção de “estudar cuidadosamente” os gastos dos EUA na Ucrânia no caso de uma vitória nas eleições de meio de mandato. Além disso, o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes dos EUA deixou claro anteriormente que, nesta situação, a assistência militar a Kyiv de Washington continuará, mas não haverá mais “carta branca” antes.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.